Hacker greifen Big Box Allgäu an - Mail-System lahmgelegt

Hacker haben die Big Box Allgäu in Kempten mit Hotel und Restaurant "musics!" angegriffen. Karten und Tickets können aber weiter online gekauft werden.

03.03.2022 | Stand: 19:11 Uhr

Das Mail-System der Big Box Allgäu in Kempten wurde Ziel eines Hacker-Angriffs. „Kontaktmöglichkeit besteht aktuell nur über die neue E-Mail-Adresse entertainment@bigbox-hotel.de“, sagt Sprecherin Ramona Kloos. Auch telefonisch sei die Big Box Allgäu derzeit nicht erreichbar, so ist es auf der Website der Konzert-Halle zu lesen.

Starkes Programm in der Big Box Kempten in den nächsten Wochen

Die Internet-Attacke fällt besonders ungünstig, denn jetzt kann die Big Box in Kempten wieder die Säle füllen. Die Corona-Regeln in Bayern werden gelockert und das Kemptener Event-Center will mit Hochkarätern die Menschen im Allgäu unterhalten. So gibt es zum Beispiel noch Karten für das Konzert des früheren DSDS-Gewinners Pietro Lombardi und auch für die "Klufti"-Lesung des Allgäuer Erfolgsduos Klüpfel & Kobr sind noch Tickets verfügbar. Der AÜW kultSLAM Ende April lockt lokale Künstler auf die Bühne.

Big Box Allgäu: So kommt man an Tickets und Karten

Der Ticketverkauf sei über die Big-Box-Webseite jedoch weiterhin möglich. Das Big-Box-Hotel ist erreichbar über die E-Mail-Adresse mail@bigbox-hotel.de und die Telefonnummer 0831/570 55 20 00, das Restaurant „musics!“ über die E-Mail-Adresse restaurant@bigbox-hotel.de und die Telefonnummer 0831/570 55 22 00. „In den nächsten Tagen sollte das System wieder normal laufen“, sagt Ramona Kloos.

Will die Big Box in die Allgäuhalle?

Dampf ist genug im Kessel in der Big Box in Kempten - auch ganz ohne Hacker-Angriff. „Wir können Big Box, wir können auch Allgäuhalle“, sagte Geschäftsführer Christof Feneberg Ende Januar diesen Jahres. Rund um die Allgäuhalle - in direkter Nachbarschaft zur Big Box - soll das Areal einer vielfältigen Kulturszene Raum bieten.

