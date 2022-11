Billy Talent begeistern am Sonntag in der Big Box rund 6000 Rock-Fans. Wir zeigen die Bilder des Konzerts.

28.11.2022 | Stand: 00:58 Uhr

Mit Songs wie "Red Flag" und "Devil on My Shoulder" reißen die kanadischen Punk-Rocker Billy Talent an diesem Sonntagabend in der Big Box die Konzertbesucher aus dem Weihnachtsblues. Davor heizen Frank Turner & The Sleeping Souls und Pabst den Big-Box-Besuchern ein. Wir zeigen die Fotos:

Unsere Konzert-Kritik lesen Sie am Montag-Nachmittag an dieser Stelle.