6000 Rock-Fans freuen sich auf das Konzert von Billy Talent in der Big Box in Kempten. Im Interview spricht Sänger Benjamin Kowalewicz über Corona und Beatles.

Von Olaf Neumann

19.11.2022 | Stand: 07:30 Uhr

Mr. Kowalewicz, in „End of me“ vom aktuellen Album „Crises of Faith“ geht es um vermeintliche Freunde, die einen durch ihr destruktives Verhalten in ein tiefes Loch ziehen. Singen Sie hier über eigene Erfahrungen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.