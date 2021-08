Etwa jeder fünfte Betrieb im Allgäu arbeitet inzwischen nach Bio-Richtlinien. Wie sich ein Bio-Betrieb von einem konventionellen unterscheidet.

23.08.2021 | Stand: 06:59 Uhr

Knapp 1500 Betriebe im Allgäu werden ökologisch bewirtschaftet – etwa 300 mehr als noch vor fünf Jahren. Diese Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Der Bio-Boom hält an. In der Region liegt der Anteil der Bio-Landwirte bei etwa 20 Prozent. Über dieser Quote liegen die Kreise Oberallgäu und Lindau. Dort wird fast jeder vierte Betrieb ökologisch geführt.