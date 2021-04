Ein Viertel der deutschen Biomilch wird im Allgäu produziert - und der Markt gibt noch mehr her. Warum der Verband auch mit einem Discounter zusammenarbeitet.

26.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Bio boomt. Doch das war nicht immer so. Als zwölf Frauen und Männer am 25. April 1971 in Honau bei Reutlingen den „bio gemüse e.V.“ gegründet hatten, den Vorläufer von Bioland, waren sie damit noch Exoten. Mittlerweile ist Bioland der größte Bio-Anbauverband in Deutschland und Südtirol, jetzt feiert er sein 50-jähriges Bestehen.