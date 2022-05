Birkhühner im Allgäu: Der Bestand geht dramatisch zurück

Am Riedberger Horn verringerte sich die Zahl der Hähne innerhalb von elf Jahren um mehr als die Hälfte. Das hängt offenbar mit dem Besucheransturm zusammen.

30.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Der Titel der Ausstellung im Dorfhaus von Balderschwang im Oberallgäu bringt es auf den Punkt: „Raue Zeiten für wilde Hühner“ lautet das Motto der naturkundlichen Schau, die in dem Dorf unterhalb des Riedbergpasses bis 21. Juli zu sehen ist. Ethelbert Babl, Chef des Alpiniums (Zentrum Naturerlebnis alpin), bezeichnet die jüngsten Zahlen einer Birkhuhn-Balzplatzzählung im Bereich des Riedbergerhorns als alarmierend. „2011 wurden dort noch über 50 Birkhähne gezählt“, sagt Alpinium-Wildbiologe Henning Werth. 2020 waren es 35, heuer nur noch 23.

Die „massiven Bestandsverluste“ (Babl) führt Wildbiologe Werth eindeutig auf den ungebremsten Besucherdruck und die damit verbundenen Störungen der Tiere zurück. So wurden beispielsweise am 28. Februar vergangenen Jahres an dem 1787 Meter hohen Berg sage und schreibe 1047 Menschen gezählt – Wanderer, Schneeschuh- und Skitourengeher. „Es gibt praktisch keine Ruhezeit für die Tiere“, sagt Werth. Dabei sei der Raum ums Riedbergerhorn für den Bestand der gefährdeten Rauhfußhühner besonders wichtig. Denn hier kommen normalerweise mehr Jungvögel zur Welt als später dort leben. Biologen sprechen von einem wertvollen „Quellgebiet“ der Birkhühner.

Drohnenflüge und frei laufende Hunde als Problem

Immer neue Freizeittrends setzten den Vögeln zu: Im Sommer, vor allem aber im Winter sind viele Besucher schon zum Sonnenaufgang oder noch früher unterwegs, Fotografen pirschen sich heran, Drohnenflüge irritieren die Vögel. Frei laufende Hunde seien ein weiteres Problem, sagt Werth.

Besonders gravierend wirken sich Störungen während der Balz- und Brutzeit im Spätwinter und Frühjahr aus. Bereits durch einzelne Skifahrer, einen Wanderer oder Schneeschuhgeher können Birkhühner aus ihren Höhlen im Schnee aufgescheucht und zur Flucht gezwungen werden. Das kostet in der kalten Jahreszeit so viel Energie, dass es für die bedrohten Vögel tödlich enden kann. Entsprechend ist in ganz Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten der Bestand drastisch gesunken.

Landrätin Indra Baier-Müller setzt auf Besucherlenkung

Die stellvertretende schwäbische Regierungspräsidentin Sabine Beck kündigte bei der Ausstellungseröffnung in Balderschwang für kommenden Herbst ein bayernweites, umfangreiches Birkwild-Monitoring an. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller setzt große Erwartungen in das Besucherlenkungskonzept im Oberallgäu. Wichtig sei eine Sensibilisierung der Freizeitsportler, Hundebesitzer und Drohnenpiloten für die Belange des Naturschutzes.

„Nur wer die Art und die Problematik kennt, wird sich in der Freizeit freiwillig rücksichtsvoll verhalten und bereit sein, den Lebensraum dieser Art zu achten und auf ausgewiesenen Routen zu bleiben“, sagte die Landrätin. Informieren und sensibilisieren sollen in erster Linie die Ranger und Rangerinnen des Alpiniums und des Naturparks Nagelfluhkette sowie die Betreuer des Naturschutzgebietes Allgäuer Hochalpen.

Birkwild sorgte bereits bayernweit für Schlagzeilen

Bayernweit hatte das Birkwild am Riedbergerhorn vor einigen Jahren für Schlagzeilen gesorgt , als die Pläne für einen Liftverbund zwischen den Skigebieten Grasgehren und Balderschwang kontrovers diskutiert wurden. Nach dem Willen der Staatsregierung wurden sogar die Schutzgebietsgrenzen des bayerischen Alpenplans so neu gezogen, dass das Projekt genehmigt werden sollte.

Viele Kritiker und Gegner des Vorhabens argumentierten unter anderem mit den schützenswerten, einmaligen Birkhuhn-Beständen am Riedbergerhorn. Aufgrund des massiven Widerstands 2019 stoppte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Projekt und kündigte eine völlige Kehrtwendung an: 20 Millionen Euro werde der Freistaat für ein naturnahes Tourismuskonzept am Riedbergerhorn zur Verfügung stellen. Entstanden ist unter anderem das Alpinium.

Das wichtigste rund um die Rauhfußhühner:

Raufußhühner gehören der Gruppe der fasanenartigen Vögel an. Ganzjährig leben sie in unserer Region, suchen also keine Winterquartiere auf.

Birkhuhn: Dieser Vogel war bis in die 1970-er Jahre im Alpenvorland noch weit verbreitet. Derzeit gibt es geschätzt noch 1000 Brutpaare in den bayerischen Alpen

Auerhuhn: Es ist der größte Hühnervogel Europas. Hähne erreichen mit fast 90 Zentimetern Länge die Größe einer Gans. Die Weibchen sind ein Drittel kleiner und können leicht mit Birkhennen verwechselt werden. Die Männchen begatten möglichst viele Weibchen und und überlassen wie die Birkhähne die Aufzucht den Hennen.

Ausstellung: „Rauhe Zeiten für wilde Hühner“ ist noch bis 21. Juli im Dorfhaus Balderschwang zu sehen. Nächste Station der naturkundlichen Schau ist ab 29. Juli das Walderlebniszentrum Ziegelwies, Füssen.

