Bizarre Szenen bei "Querdenker"-Demo in Kempten: "Hunde-Mann" flippt vor Polizisten aus - Kläff-Aktion im Video

Bei der Demonstration von sogenannten "Querdenkern" am Samstag in Kempten sorgte ein Mann im Hundekostüm für einen bizarren Auftritt.

18.04.2021 | Stand: 10:49 Uhr

Es war eine bizzare Szene. Die einen beklatschten und bejubelten sie, andere waren einfach nur sprach- und fassungslos. Ein Mann im braunen Hunde-Kostüm samt Stummelschwanz hat bei der Demonstration von sogenannten " Querdenkern" gegen Corona-Maßnahmen am Samstag in Kempten einen skurrilen Auftritt hingelegt.

Wild kläffend und bellend sprang er vor Polizisten mitten in der Kemptener Fußgängerzone auf und ab. Von zahlreichen Demonstranten wurde er dabei zunächst angefeuert.

Auf einem Video, das auf Facebook kursiert, ist zu sehen, wie er sich zunächst am Entenbrunnen an der Fischersteig wie ein Wildtier in Position brachte. Später flippt er vor Polizisten in der Fischerstraße völlig aus, die den "Querdenker"-Zug und Gegendemonstranten trennen.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Stimmung ohnehin aufgeladen, Beleidigungen fallen. Der "Hunde-Mann" versucht die Stimmung weiter anzuheizen. Im Mund trägt er dabei eine Maske. Vermutlich eine Anspielung auf den sogenannten "Maulkorb", wie Querdenker die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie bezeichnen. Diese Verbindung wurde auch auf einem Plakat hergestellt. Darauf hieß es: "Kinderlachen statt Maulkorbfolter".

Demo Kempten: Mann im Kostüm sorgt für Kopfschütteln - als Hund verkleidet

Doch wer war der kostümierte Demonstrant? Als er auf unseren Fotografen zustürmt, gibt er nur Klefflaute von sich. Ein Gespräch? Unmöglich. Der Hundemann gefällt sich "tierisch" in der Rolle des Provokateurs. Die Polizistinnen und Polizisten, vor denen er seine seltsame Performance abzieht, bleiben jedoch völlig ungerührt, verziehen keine Miene. Die Provokation verläuft völlig ins Leere. "Strafrechtlich hat er nichts Relevantes gemacht", sagt ein Polizeisprecher später.

Nach einigen Minuten schütteln sogar Demonstranten aus dem sogenannten "Querdenker"-Lager den Kopf über den "Hunde-Mann". Als ihm von Passanten ein Napf hingestellt wird, fällt er wie ein Tier darüber her.

"Total verrückt", lautet die einhellige Einschätzung der unbeteiligten Beobachter.

Trotz eines Verbots durch die Stadt Kempten und mehrerer Gerichte hatten am Samstag laut Polizei rund 1.000 Menschen in verschiedenen Bereichen der Innenstadt gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie demonstriert. Viele der sogenannten "Querdenker" verstießen dabei gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln - allein 300 Menschen wurden am Samstag wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Mehr darüber lesen Sie hier.