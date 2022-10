Blackout und Klimawandel: Die Strategien der Feuerwehr im Allgäu

Die Anforderungen an die rund 18.180 Feuerwehr-Einsatzkräfte in der Region werden immer komplexer. Wie sie sich auf Stromausfälle und die Zukunft vorbereiten.

31.10.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Panikmache oder konkrete Bedrohung? Beim Thema „Blackout“ gehen die Meinungen auseinander – auch unter Experten. Unabhängig davon, ob ein flächendeckender Stromausfall in diesem Winter tatsächlich eintritt, beschäftigen sich Feuerwehren im Allgäu intensiv mit dem Szenario. „Wir haben konkrete Konzepte für eine solche Notfallsituation“, sagt Markus Barnsteiner, Kreisbrandrat im Ostallgäu sowie stellvertretender Bezirksvorsitzender des Feuerwehr-Verbandes.

So ist vorgesehen, dass die Feuerwehrhäuser spätestens vier Stunden nach einem Stromausfall – je nach Größe der jeweiligen Gemeinde oder Stadt – von mindestens zehn Feuerwehrlern besetzt sind. Die Kommunikation mit anderen Kräften soll mittels Sprechfunk-Anlagen erfolgen, die mit Ersatzstrom versorgt werden können. „Wenn der Strom ausfällt, werden weder Sirenen noch das Telefon funktionieren. Bürger haben dann also keine Möglichkeit, die 112 für Notfälle zu anzurufen“, erklärt Barnsteiner.

Zentrale Anlaufstellen

Mit Blick auf Städte und Gemeinden appelliert er: „Die Konzepte müssen jetzt dringend zum Abschluss kommen, damit sie im Notfall stringent umgesetzt werden können.“ Dazu zähle beispielsweise, dass so genannte „Leuchttürme“ eingerichtet werden. Damit sind zentrale Anlaufstellen in Rathäusern, Mehrzweckhallen oder Schulen gemeint, in denen Bürgerinnen und Bürger Hilfe finden. Wichtige Informationsquellen für Privatleute könnten bei solch einem Szenario batteriebetriebene Radios sein.

Markus Barnsteiner ist Kreisbrandrat im Ostallgäu. Bild: Ralf Lienert

Die Vorbereitungen auf einen nicht auszuschließenden Blackout sind freilich längst nicht die einzige Herausforderung, über die Feuerwehrmänner und -frauen aktuell intensiv diskutieren. Auch mögliche Bedrohungen durch den Klimawandel stehen ganz oben auf der Agenda. So wird mit einer Zunahme von Waldbränden gerechnet, wie sie in diesem Sommer beispielsweise wenige Kilometer von Schloss Neuschwanstein entfernt gewütet hatten. Auch die Gefahr von Starkregen und Hochwasser nimmt Experten zufolge zu. „Wir arbeiten ständig an neuen Strategien. Unsere Führungskräfte müssen sich immer wieder fortbilden, um für die Herausforderungen gerüstet zu sein.“ Wichtig sei auch ein frühzeitiges Vernetzen der Wehren bei gemeinsamen Übungen: „Wenn man sich bereits kennt, geht im Extremfall vieles leichter.“

Professionelle Bedingungen schaffen

Markus Barnsteiner rät Städten und Gemeinden dazu, professionelle Bedingungen für die Feuerwehren zu schaffen. So sei es ein großer Vorteil, wenn Kommandanten oder Gerätewarte kommunal angestellt werden. „Die Anforderungen im administrativen, aber auch im technischen Bereich sind heute so komplex, dass das kaum noch jemandem im Ehrenamt zumutbar ist“, sagt Barnsteiner.

Als gelungenes Beispiel für eine moderne Ausrichtung preist er das im Vorjahr eröffnete Feuerwehrservicezentrum in seinem Ostallgäuer Heimatort Germaringen. Dort machen zehn Gemeinden und 18 Feuerwehren gemeinsame Sache. Dank der Zusammenarbeit konnte ein hauptamtlicher Gerätewart angestellt werden, der für Pflege und Wartung der Ausrüstung zuständig ist. „Die Wehren kommen nach einem Einsatz mit dreckigen Schläuchen dort an und können aus dem gemeinsamen Pool gleich saubere mitnehmen“, nennt Barnsteiner ein Beispiel. Gerade die sogenannte „Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft“ sei für Ehrenamtliche mit viel Mühe verbunden.

Immer mehr Frauen machen mit

Erfreulich aus Sicht der Feuerwehr: Die Mitgliederzahlen steigen leicht. Aktuell gebe es im Allgäu insgesamt knapp 18.180 Feuerwehrler und Feuerwehrlerinnen. Dabei zahlten sich die Angebote für Kinder und Jugendliche aus, von denen viele in den aktiven Dienst wechseln, wenn sie 18 Jahre alt sind. Darunter seien auch immer mehr junge Frauen, sagt Kreisbrandrat Barnsteiner.

