Blaichach: Über 100 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz

Das Unternehmen BMTS stellt noch bis Oktober „Läufer“ für Turbolader her. Dann greift für die Mitarbeiter ein Sozialplan. In Serbien wird weiter produziert.

11.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die „Bosch Mahle Turbosystems“ GmbH in Blaichach begann 2008 mit der Produktion von Abgas-Turboladern für die Autoindustrie. Vor drei Jahren allerdings wurde das Unternehmen verkauft an den Finanzinvestor „Fountain Vest“ mit Sitz in Hongkong. Seitdem heißt es BMTS Technology. Dem Verkauf folgt jetzt das Ende der Produktion: Ende Oktober läuft sie in Blaichach aus. Das ist seit Mai 2020 bekannt. Zwölf Mitarbeiter sind bereits von Bord gegangen, 107 verlieren spätestens im Herbst ihren Arbeitsplatz. Die vereinbarte Schlichtung brachte Ende März den Durchbruch: „Die Einigungsstelle hat tatsächlich eine Einigung gebracht“, informiert Marco Esser aus Stuttgart, der im Konzern für das Personal zuständig ist.