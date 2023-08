In diesem Oberallgäuer Betrieb können die Bäcker morgens länger schlafen

Die Oberallgäuer Bäckerei Härle reagiert auf den Fachkräftemangel und bietet nun flexible Arbeitszeitmodelle - zum Beispiel die Vier-Tage-Woche.

08.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Dörfer liegen dunkel, das Leben noch im Schlummer. Inmitten dieser Stille herrscht Hochbetrieb in der Bäckerei Härle in Blaichach. Sieben Bäcker rollen, kneten, formen und hantieren. Doch es gibt auch Mitarbeiter, denen diese Uhrzeit zu früh am Morgen ist. Sie haben seit diesem Sommer die Möglichkeit eines späteren Arbeitsstarts. Außerdem bietet die Bäckerei Härle die Option der VierTage-Woche. Das Unternehmen reagiert damit auf den Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt.

