Bleibt Bauen mit Holz ein Trend im Allgäu?

Klimafreundlich und vor Ort verfügbar – Holz gilt auch im Allgäu als einer der Baustoffe der Zukunft. Zuletzt schwankten die Preise jedoch stark.

16.08.2022 | Stand: 06:55 Uhr

Es wächst nach, ist klimafreundlich und kommt aus der Region: Holz wird immer wieder als einer der Baustoffe der Zukunft genannt. Auch auf der Festwoche steht es am Allgäuer Holztag als Baustoff im Mittelpunkt. Gleichzeitig sorgen jedoch immer wieder starke Preisschwankungen für Schlagzeilen. So wird beispielsweise der Holzbau für die neue Oberstdorfer Therme doppelt so teuer wie ursprünglich kalkuliert. Zum Vergleich: Bisher sind 40 Prozent der Gewerke für das Großprojekt beauftragt, insgesamt liegen die Kosten aktuell nur 8,7 Prozent höher als ursprünglich gedacht. Bremsen solche Schwankungen den Holzbau künftig aus?

