Neuer Bußgeldkatalog: Allgäuer Städte verdienen beim Blitzen teils 60 Prozent mehr pro Fall

Immer mehr Kommunen blitzen selbst. Unterm Strich macht sich dabei der neue Bußgeldkatalog bemerkbar. So viel haben die Allgäuer Städte 2022 eingenommen.

25.01.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Geblitzt zu werden kann teuer werden - vor allem seitdem der neue Bußgeldkatalog im November 2021 in Kraft getreten ist. Wer zum Beispiel außerorts 11 bis 15 Stundenkilometer zu schnell unterwegs ist, zahlt 50 Euro Strafe (vorher 25 Euro) - innerorts liegt das Bußgeld bei 70 Euro (vorher 35 Euro). Hinzu kommen noch Gebühren, wie z.B. Verwaltungskosten.

Während sich so manche Autofahrerinnen und Autofahrer über die hohen Strafen ärgern, profitieren andere von dem neuen Bußgeldkatalog. Und zwar die, die die Verwarn- und Bußgelder einkassieren dürfen. In Bayern sind die Städte und Kommunen für die Geschwindigkeitskontrollen zuständig. Sie können diese selbst durchführen, sich in Zweckverbänden organisieren oder die Polizei blitzen lassen.

Immer mehr Kommunen in Bayern nehmen die Geschwindigkeitsüberwachung selbst in die Hand. Sie tragen dafür zwar die Kosten, dürfen die Einnahmen aber auch behalten. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums haben Anfang 2021 noch 744 Städte und Gemeinden selbst geblitzt - Anfang 2022 waren es bereits 801 der 2056 bayerischen Kommunen.

Doch lohnt sich das auch? Wie viel Geld haben die Allgäuer Städte 2022 durchs Blitzen eingenommen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Steigen die Einnahmen durch Geschwindigkeitskontrollen durch den neuen Bußgeldkatalog?

Beim Blick auf die Zahlen lässt sich klar sagen: Ja, durch den neuen Bußgeldkatalog haben die Städte im Allgäu im Jahr 2022 mehr Geld durchs Bitzen eingenommen als 2021.

Bei der Stadt Kaufbeuren beispielsweise sind die durchschnittlichen Einnahmen pro Fall um rund 60 Prozent gestiegen, teilt ein Pressesprecher mit. Im Jahr 2022 hat Kaufbeuren 266.048 Euro durch Geschwindigkeitskontrollen eingenommen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 nahm die Stadt 113.895 Euro durchs Blitzen ein. Im Jahr 2021 wurden allerdings fast 2000 Verfahren weniger verzeichnet.

Die Stadt Kaufbeuren führt die Geschwindigkeitskontrollen mit eigenem Personal und eigenen Geräten durch. Dafür hat die Stadt ein Messfahrzeug und mobile Geräte ohne Fahrzeug. Die jährlichen Kosten für die Geschwindigskeitsmessungen in Kaufbeuren belaufen sich nach Angaben der Pressestelle auf etwa 70.000 Euro.

So viel hat die Stadt Memmingen 2022 durchs Blitzen verdient

Auch die Stadt Memmingen kümmert sich selbst um die Radarkontrollen, teilt die Pressestelle mit. Die Maustadt hat im Jahr 2022 513.500 Euro durch Geschwindigkeitskontrollen eingenommen. Geblitzt wurden knapp 12.000 Fahrerinnen und Fahrer. Im Jahr 2021 betrugen die Einnahmen 360.000 Euro. Die Sprecherin gibt jedoch zu Bedenken, dass die Mobilität im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie noch eingeschränkt war und somit weniger Menschen geblitzt wurden als 2022.

Ein Vertragspartner führt die Geschwindigkeitskontrollen in Memmingen überwiegend mit Messfahrzeugen, sporadisch auch mit mobilen Anhängern durch. Um die Verarbeitung der festgestellten Verstöße bis hin zum Erlass des Bußgeldbescheides kümmert sich städtisches Verwaltungspersonal. "Da Kommunen keine kostenrechnenden Einrichtungen sind", werden die einzelnen Kosten (Sach- und Personalkosten) in Memmingen nicht ermittelt, so die Pressesprecherin.

Stadt Lindau hat Mehreinnahmen durch den neuen Bußgeldkatalog 2022

Die Stadt Lindau hat im Jahr 2022 122.670 Euro durchs Blitzen eingenommen. Das teilt eine Pressesprecherin der Stadt mit. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass es zum Jahresende noch eine geringe Zahl offener Verfahren gebe, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer im Vorjahr geblitzt wurden, die Zahlung des Verwarn- oder Bußgeldes aber erst im neuen Jahr fällig ist oder zum Jahreswechsel noch nicht bezahlt wurde. Im letzten Jahr wurden 3947 Verstöße festgestellt.

Der neue Bußgeldkatalog macht sich unter dem Strich bei der Stadt Lindau bemerkbar: "Durch die höheren Bußgelder kommt es auch zu höheren Einnahmen bei der Geschwindigkeitsüberwachung", schreibt die Sprecherin. Im Jahr 2021 hat die Stadt Lindau etwa 65.630 Euro durch Geschwindigkeitsverstöße eingenommen.

Die Stadt Lindau blitzt in der Regel selbst mit Messfahrzeugen. Geschwindigkeitsüberwachungen könnten aber jederzeit auch mit anderen Mitteln durchgeführt werden, z.B. von der Polizei. Im Jahr 2022 sind der Stadt Lindau für die Geschwindigkeitsüberwachung Kosten in Höhe von etwa 91.600 Euro entstanden, es seien aber noch nicht alle Rechnungen eingegangen (Stand 18. Januar 2023). Im Jahr 2023 erwartet die Stadt höhere Kosten, unter anderem durch gestiegene Kosten für Personal und Energie.

Die Stadt Kempten hat eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion nach Ablauf der gesetzten Frist unbeantwortet gelassen.

