Unsere Autoren diskutieren: Wie sinnvoll sind Tempo-Blitzer im Allgäu?

Ist das Blitzen im Verkehr sinnvoll, weil es Regeln braucht? Oder kommt man mit Blitzern nicht gegen das Fahrverhalten an? Ein Pro- und Contra-Kommentar.

17.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Blitzer am Berliner Platz in Kempten sind im Zuge der Modernisierung der Kreuzung abgebaut worden. Wir stellen die Frage: Wie sinnvoll sind Tempo-Blitzer. Das sind die Pro- und Contra-Argumente unserer Autoren:

Pro (Andreas Berger): Ein gesellschaftliches Leben würde ohne Regeln nicht funktionieren. Das gilt auch und gerade auf der Straße. Die schwarze Zahl auf einem Geschwindigkeitsschild lässt keinen Raum für Interpretationen. Umso erstaunlicher ist es, dass sich Menschen darüber aufregen, geblitzt worden zu sein. Klar: Über die eigene Unaufmerksamkeit kann man sich ärgern. Aber nicht darüber, dass Polizei und Kommune mit festen und mobilen Blitzern kontrollieren, ob sich Fahrer an die Regeln halten.

Blitzer im Allgäu: In den meisten Fällen, wird sich jemand etwas bei einer Tempobeschränkung gedacht haben

In den meisten Fällen wird sich jemand auch etwas bei einer Tempobeschränkung gedacht haben: Vielleicht ist es eine unübersichtliche Stelle, vielleicht hat es hier schwere Unfälle gegeben, vielleicht wohnen Kinder an der Straße. Die Begrenzung eigenmächtig außer Kraft zu setzen, könnte also gefährlich werden. Vielleicht, und das dürfte äußerst selten vorkommen, ist eine Begrenzung auch mal unsinnig. Doch welcher Nachteil entsteht schon, wenn man mal 300 Meter nur 30 km/h fahren darf – auch wenn der Grund nicht ersichtlich ist? Nur der: Ich komme einige Sekunden später ans Ziel.

Was spricht gegen Blitzer im Straßenverkehr?

Contra (Marina Kraut): Das Fahrverhalten mancher Autofahrer ist ja so: Da fährt man vor sich hin, sieht dann einen Blitzer und bremst ab. Danach geht das Tempo tendenziell wieder etwas nach oben. Zugegeben, das ist eine sehr subjektive Betrachtung. Was aber wohl in jedem Fall zutrifft: Blitzer stellen lediglich eine Momentaufnahme dar. Ein flüchtiger Blitz, der kommt, einschlägt, und dessen Wirkung dann doch recht rasch wieder vorbei ist. Wie das Fahrverhalten nämlich 500 Meter vor oder nach der Geschwindigkeitsmessung war, spielt keine Rolle.

Deshalb sind fest installlierte Blitzer sinnlos

Und das befreit zumindest festinstallierte Blitzer nahezu völlig von ihrem Lerneffekt für Fahrerinnen und Fahrer. Bei mobilen Blitzern, die überraschen, ist der noch eher gegeben.

Ein Alternativ-Modell kann beispielsweise die „Section-Control“ sein. Dabei wird nicht an einer bestimmten Stelle, sondern zwischen zwei Punkten die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen. Und damit lässt sich erreichen, was wohl das wichtigste Ziel einer Kontrolle sein sollte: Prävention an Unfallschwerpunkten.