„24-Stunden-Blitzmarathon“: So teuer kann es morgen für Raser werden

Achtung Kontrolle beim Blitzmarathon 2022 im Allgäu: Alleine in der Region blitzt die Polizei am Donnerstag an über 60 Stellen. Welche Strafen Rasern drohen.

23.03.2022 | Stand: 06:11 Uhr

Schnell kommt der schwarze BMW mit Oberallgäuer Kennzeichen näher. Viel zu schnell. Der Laser, durch den Rebecca Daubner blickt, piept warnend. Auf dem Display erscheint in einer roten Leuchtanzeige, wie viel km/h der Autofahrer auf dem Tacho hatte. Erwischt, 18 km/h zu schnell. "Das Gerät erkennt bereits aus 1000 Metern Entfernung, wer mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs ist", erklärt Daubner.

Sie ist eine der über 200 Polizistinnen und Polizisten, die am Donnerstag, den 24. März, beim "Blitzmarathon" die Allgäuer Verkehrsteilnehmer kontrollieren werden. Nachdem 2021 aufgrund der Corona-Pandemie weniger Verkehr auf den Straßen herrschte und die Kontrollen deswegen kleiner ausfielen, überprüfen die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dieses Jahr wieder in größerem Ausmaß das Tempo: An über 120 Messstellen werden die Beamten vor Ort sein, über 70 Kontrollpunkte befinden sich im Allgäu.

Blitzermarathon 2022 im Allgäu: Ab sechs Uhr in der Früh wird 24 Stunden lang geblitzt

Auch beim jetzigen 9. Blitzmarathon kontrolliert die Polizei vermehrt an Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern. Einen weiteren Schwerpunkt wollen die Beamten zudem dieses Jahr auf Landstraßen legen. "Dort verzeichnen wir hohe Unfall- und Opferzahlen", sagt Pressesprecher Holger Stabik. Rund ein Viertel der Unfälle Toten und Schwerverletzten sei im letzten Jahr auf nicht angepasste und zu hohe Geschwindigkeit zurückzuführen. 2021 starben insgesamt 37 Menschen bei tödlichen Autounfällen im Wirkungsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Um die Allgäuer auf die Gefahren des zu schnellen Fahrens hinzuweisen, dafür ist nun unter anderem Daubner am Donnerstag beim „24-Stunden-Blitzmarathon“ im Einsatz.

Die Polizistin Rebecca Daubner ist eine der über 200 Beamten und Beamtinnen, die im Allgäu am Donnerstag beim "24-Stunden-Blitzmarathon" im Einsatz sind. Bild: Matthias Becker

Dieser findet alljährlich statt. Neben dem Laser kommen bei der Tempokontrolle auch Radarfallen und Videowagen zum Zug. Für die Nutzung des Lasers hat Daubner eine spezielle Schulung inklusive Abschlussprüfung absolvieren müssen. Dabei mutet die Nutzung des Geräts recht simpel an: Mit dem Laser muss eine reflektierende Oberfläche - in der Regel das Kennzeichen - am Fahrzeug angepeilt werden. Stellen sie und ihre Kollegen über den Laser eine zu hohe Geschwindigkeit fest, wird der ertappte Autofahrer wortwörtlich aus dem Verkehr gezogen und zur Rede gestellt. "Die Strafe folgt sozusagen auf dem Fuß", erklärt Stabik.

Zu schnell gefahren und geblitzt: Geldstrafe wird sofort verordnet

Wer am Donnerstag zu schnell fährt, wird von den Beamten direkt vor Ort zur Kasse gebeten. Außerhalb einer Ortschaft beträgt das kleinste Verwarnungsgeld 20 Euro, das Maximum liegt bei 700 Euro. "Wer jedoch mit Vorsatz zu schnell fährt, bei dem verdoppelt sich die Summe", sagt Stabik.

Dann wären maximal auch 1400 Euro Strafe möglich. Die müssen allerdings nicht sofort an die Beamten ausgehändigt werden. "Ab 55 Euro kommt ein Bußgeldbescheid per Post", so Stabik. Auch wer das Geld gerade nicht passend dabei habe, könne es entweder gleich mit EC-Karte oder nachträglich überweisen. Stabik betont: "Es geht uns nicht darum, die Verkehrsteilnehmer abzuzocken." Stattdessen stehe ein Blitzmarathon im Fokus, auf Unfallschwerpunkte aufmerksam zu machen und die Fahrer zu sensibilisieren. (Lesen Sie auch: Kontrolle: Wo stehen am Donnerstag Blitzer in Kaufbeuren?)

Diese Bußgelder können Raser außerorts drohen (Auswahl):

bis 10 km/h zu schnell = 20 Euro Bußgeld

bis 11 - 15 km/h zu schnell = 40 Euro Bußgeld

bis 16 - 20 km/h zu schnell = 60 Euro Bußgeld

bis 21 - 25 km/h zu schnell = 100 Euro Bußgeld plus einen Punkt

mehr als 70 km/h zu schnell = 700 Euro Bußgeld plus zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

Diese Bußgelder können Raser innerorts drohen (Auswahl):

bis 10 km/h zu schnell = 30 Euro Bußgeld

bis 11 - 15 km/h zu schnell = 50 Euro Bußgeld

bis 16 - 20 km/h zu schnell = 70 Euro Bußgeld

bis 21 - 25 km/h zu schnell = 115 Euro Bußgeld plus einen Punkt

mehr als 70 km/h zu schnell = 800 Euro Bußgeld plus zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

Was passiert nach dem Blitzmarathon?

Fällt den Beamten im Zuge der Aktion eine Messstelle auf, bei der besonders häufig die Geschwindigkeit übertreten wird, erhöhen sie dort die Kontrolle nach dem Blitzmarathon. Doch da an den Orten, an denen sich die Messstellen befinden, auch außerhalb des Blitzmarathons kontrolliert wird, kommt dies laut Stabik nur in Einzelfällen vor. (Lesen Sie auch: Kontrolle: Wo stehen am Donnerstag Blitzer in Buchloe?)

Er sagt: "Die Unfallschwerpunkte haben wir laufend im Hinterkopf." Maßnahmen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer würden von den Messstellen des Blitzmarathons unabhängig sein.

