Blitzermarathon 2023 in Bayern - Hier wird am 21. April im Allgäu geblitzt

Und wieder ist Blitzermarathon. Auch im Allgäu wird am 21. April 2023 beim 10. Blitzmarathon geblitzt. Hier sind gemeldete Messstationen in der Region.

17.04.2023 | Stand: 11:12 Uhr

In Deutschland wird die europaweite Verkehrsaktion „Speedmarathon“ meist „Blitzermarathon“ oder „Blitzmarathon“ genannt. In dieser Woche findet er zum zehnten Mal statt. Allein in Bayern sollen rund 2000 Polizisten und Mitarbeiter von Gemeinden und Zweckverbänden im Einsatz sein. Noch haben sich nicht alle Bundesländer geäußert, ob sie sich an der Aktion beteiligen.

In Bayern wird nur an einem Tag geblitzt: Am Freitag, 21. April 2023. Dann startet um 6 Uhr der Blitzermarathon, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpool" koordiniert wird. Vor allem vor Schulen, Kitas, Altenheimen und an Unfallschwerpunkten soll geblitzt werden.

Was bringt ein Blitzmarathon?

Generell wird in Deutschland stark kontrolliert, ob Teilnehmer des Straßenverkehrs auch wirklich die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten. Einmal im Jahr gibt es eine groß angelegte, bundesweit koordinierte Aktion. Dadurch soll das Bewusstsein der Autofahrer geschärft werden, die ausgewiesenen Tempolimits tatsächlich einzuhalten.

Welche Bundesländer nehmen am Blitzermarathon teil?

Nicht alle Bundesländer machen am Blitzermarathon mit. Und nicht alle, die mitmachen, geben tatsächlich auch die Blitzerorte bekannt.

Laut Auto-Motor-Sport nehmen diese neun Bundesländer am zehnten Blitzermarathon am 21. April 2023 teil:

Baden-Württemberg Thüringen Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt Brandenburg Bayern Sachsen Mecklenburg-Vorpommern Nordrhein-Westfalen

Blitzmarathon 2023 in Bayern: Hier wird im Allgäu geblitzt

Babenhausen

Bad Grönenbach K MN 19, Ab. 80, km 6,9 Ölmühle Kreisstraße außerorts Tempo 70

Bad Hindelang B 308 Jochstraße Bundesstraße innerorts Tempo 50 B 308 Ab 500 km 0,1 Bundesstraße außerorts Tempo 50



Bad Wörishofen K MN 29, Abschnitt 100, km 2,25 Kreisstraße außerorts Tempo 70 St 2518, Abschnitt 160, Skyline Park Staatsstraße außerorts Tempo 100 St 2015, 220, 1,55 - Unteres Hart Staatsstraße außerorts Tempo 70 St 2015, 110, 1,7 - 2,7 - Schlingen Süd Staatsstraße außerorts Tempo 100



Balderschwang K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 Kreisstraße außerorts Tempo 60

Biessenhofen K OAL 5, Kreen Kreisstraße außerorts Tempo 70 B 12 Bundesstraße außerorts Tempo 100



Boos B 300, Abs. 340 km 2,5 Bundesstraße außerorts Tempo 100

Buchenberg St 2055/Schwarzerd Staatstraße außerorts Tempo 70 St 2055 Staatstraße außerorts Tempo 100



Buchloe

Buxheim BAB A96/Ri. München

Dirlewang Kaufbeurer Str. Ortsstraße innerorts Tempo 50 B 16, Abschnitt 620 Bundesstraße außerorts Tempo 100 K MN 5, Abschnitt 140 Kreisstraße außerorts Tempo 100



Egg a. d. Günz St 2020, Ab. 160, Km 3, 8 - 5 Staatsstraße außerorts Tempo 100

Erkheim K MN 37, Abs. 220, km 1,55 Kreisstraße außerorts Tempo 100 K MN 37, Abschnitt 120 Kreisstraße außerorts Tempo 100



Ettringen K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 - 1,8 Kreisstraße außerorts Tempo 100 St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 Staatsstraße außerorts Tempo 100 K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 - 2,2 Kreisstraße außerorts Tempo 100



Fischen i. Allgäu

Friesenried St 2055, Höhe Aschthal Staatstraße außerorts Tempo 70

Füssen Kemptener Straße, Ri. A7 Ortsstraße innerorts Tempo 50 Kemptener Straße 85 - 119 Ortsstraße innerorts Tempo 50



Germaringen Reifträgerweg Ortsstr. außerorts Tempo 60 B 12 Bundesstraße außerorts Tempo 100



Grünenbach LI5 A120 S0,5 Hauptstraße/Schule Kreisstraße innerorts Tempo 50

Haldenwang St 2055/Kemptener Straße Staatstraße innerorts Tempo 50

Heimertingen St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 Staatsstraße außerorts Tempo 100

Immenstadt i. Allgäu B 19, Abschnitt 270 Bundesstraße außerhalb Tempo 120

Jengen B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen Bundesstraße außerorts 100

Kaufbeuren Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten Kreisstraße innerorts Tempo 50 Augsburger Straße St 2055 innerorts Tempo 50



Kempten Kaufbeurer Straße Ortsstr. innerorts Tempo 50 Schumacherring Ortsstr. innerorts Tempo 50 Thomas-Dachser-Straße Ortsstr. innerorts Tempo 60 Memminger Straße/St 2009, Abs. 640 und 660 Staatsstraße innerorts Tempo 50



Kraftisried B 12, Abschnitt 540 Bundesstraße außerhalb Tempo 100

Kronburg K MN 20, Abschnitt 80, km 1,45 Kreisstraße außerorts Tempo 70

Lamerdingen St. 2035, Abschnitt 380 Staatsstraße außerorts Tempo 100

Lautrach

Legau St 2009 Absch. 390 km 1,5 Einm. Mühlweg Staatsstraße außerorts Tempo 100

Lengenwang Hennenschwang Staatsstraße außerorts Tempo 100

Lindenberg i. Allgäu ST2378, A140, S1 /Pfänderstraße Staatsstraße innerorts Tempo 30

Markt Rettenach St 2013, Abschnitt 300 Staatsstraße außerorts Tempo 70

Marktoberdorf B 472, Brückenstraße Bundesstraße innerorts Tempo 50 B12, Geisenried Bundesstraße außerorts Tempo 100 Schwabenstraße Ortsstraße innerorts Tempo 30 B 16, Hauptstraße Bundesstraße innerorts Tempo 50 Moosstr. sonstige Straße innerorts Tempo 30 Thalhofen. Langweg sonstige Straße innerorts Tempo 30 B16 Kaufbeurer Str. Bundesstraße innerorts Tempo 50 Marktoberdorf-Rieder B 16, Hauptstraße Bundesstraße innerorts Tempo 50



Memmingen K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 Kreisstraße innerorts Tempo 60 K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM Kreisstraße innerorts Tempo 70 Donaustr., zw. Ring und Kuhberg, beide Fahrtrichtungen Gemeindestr. innerorts Tempo 50



Mindelheim B 16, Abschnitt 720 Bundesstraße außerorts Tempo 100 K MN 25, Abschnitt 100 Kreisstraße außerorts Tempo 70



Missen St 2006, Abschnitt 100 Staatsstraße außerorts Tempo 70

MOD-Bertoldshofen B 472, Hauptstraße Bundesstraße innerorts Tempo 30

Nesselwang K 23, Ortsteil Lachen Kreisstraße außerorts Tempo 50

Oberstaufen B 308 Bundesstraße außerorts Tempo 100

Oberstdorf B 19, Abschn. 140, km 0,0 Bundesstraße außerorts Tempo 70

Opfenbach B 32, Abschn. 120, km 1,150 Bundesstraße außerorts Tempo 70

Ottobeuren St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 Staatsstraße außerorts Tempo 100 St 2013 Kreuzung St 2011 Staatsstraße außerorts Tempo 70 St 2013, Abschnitt 240, km 0,7 Staatsstraße außerorts Tempo 70 St 2013 Abs. 220, km 3,1 Staatsstraße außerorts Tempo 70 St 2013 Abs. 240, km 0, Höhe Einmündung K MN 18, FR MM Staatsstraße außerorts Tempo 50



Oy-Mittelberg St 2520 Staatsstraße außerorts Tempo 100 K OA 34 Kreisstraße außerorts Tempo 70



Pforzen K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF Kreisstraße außerorts Tempo 60

Rettenberg St 2007, Abschnitt 140 Staatsstraße außerorts Tempo 70

Rieden a. F. B 16 (Tiefental, Schwarzenbach) Bundesstraße außerorts Tempo 70

Roßhaupten B 16, Abschnitt 160 Bundesstraße außerhalb Tempo 70

Ruderatshofen B 472 Bundesstraße außerorts Tempo 100

Salgen St 2037, Abschnitt 180 Staatsstraße außerorts Tempo 100

Scheidegg B308, A160, S0,5 /Haus Bundesstraße außerorts Tempo 60

Schwangau B 17 (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 Bundesstraße außerorts Tempo 70 B17 (Raiffeisenbabk) Abschnitt 140, St. 1.4 - 2.1 Bundesstraße innerorts Tempo 50



Seeg K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 Kreisstraße außerorts Tempo 100

Sonthofen Östliche Alpenstraße Bundesstraße innerorts Tempo 50

Stötten am Auerberg Heggen Bundesstraße außerorts Tempo 100

Türkheim MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 - 2,0 Kreisstraße außerorts Tempo 100

Tussenhausen K MN 23, Abs. 170, km 0,2 - 1,0 Kreisstraße außerorts Tempo 100

Unterthingau OAL 3, Beilstein Kreisstraße außerorts Tempo 100

Weiler-Simmerberg ST2001, A180, S0,5 / Hammermühle Staatsstraße außerorts Tempo 70

Weitnau Heinrich-Nicolaus-Straße Ortsstr. innerorts Tempo 50 St 2001 Staatsstraße außerorts Tempo 70 B 12, Hellengerst Bundesstraße außerorts Tempo 80 B 12 Bundesstraße außerorts Tempo 100



Westendorf St 2055, Abschnitt 720 Staatsstraße außerorts Tempo 100

Wiedergeltingen MN 10, Abschnitt 100, km 2,5 - 3,5 Kreisstraße außerorts Tempo 100

Winterrieden B 300, Ab. 340, Km 5 - 5,5 Bundesstraße außerorts Tempo 100

Woringen K MN 19, Ab. 80 km 0 - 1 Kreisstraße außerorts Tempo 80

