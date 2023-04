Trotz vieler Warnungen: Raser beim Blitzermarathon 55 km/h zu schnell gemessen

Die ersten Messungen des Blitzermarathons sind schon zu Ende – und damit auch schon die ersten „Schnellfahrer“ erwischt. Im Allgäu blitzt die Polizei weiter.

21.04.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Auf der B16 bei Roßhaupten im Ostallgäu hat die Polizei einen Autofahrer geblitzt, der 55 km/h zu schnell unterwegs war. In einer 70er Zone sei er 129 km/h gefahren, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Nach Abzug der Toleranz von vier km/h ergebe das eine gemessene Geschwindigkeit von 125 Kilometern pro Stunde. Die Folge: Mindestens 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Dabei gibt es allerdings ein großes „aber“, sagt Stabik. Denn in Fällen wie diesen kann es vorkommen, dass die Bußgeldbehörde sogar ein noch höheres Bußgeld einfordert.

Blitzermarathon im Allgäu 2023: Autofahrer auf B16 deutlich zu schnell - Messstellen weiter aktiv

Dieser Fall tritt ein, wenn nach Ansicht der Behöre „vorsätzlich“ die Geschwindigkeit überschritten wurde. Wenn die Polizei also davon ausgehen kann, dass „es dem Fahrer in jedem Fall klar hätte sein müssen“, wie hoch die Geschwindigkeit ist. Für betroffene Autofahrer verdoppelt sich damit die Bußgeldsumme. Im Fall des Blitzers in Roßhaupten wären das 960 Euro.

Das Ziel der „schwarzen Null“ habe die Polizei damit verfehlt, sagt Stabik. An der Blitzerstelle in Roßhaupten habe es heute, trotz der Warnungen der Polizei, gleich viele geblitzte Autofahrer und Autofahrerinnen gegeben, wie sonst auch. Allgäuweit blitzt die Polizei an vielen Messstellen heute den ganzen Tag weiter. Wo Autofahrer besonders vorsichtig sein müssen.