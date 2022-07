„Das sind sehr mutige junge Leute“ - Warum die Bundeswehr im Allgäu Militärbeobachter ausbildet

Militärbeobachter sind ohne Waffen in Konfliktgebieten im Einsatz. Nun beenden Soldatinnen und Soldaten aus 20 Nationen im Allgäu ihre Ausbildung.

01.07.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Etwa 250 Soldatinnen und Soldaten sind von Freitag bis Mittwoch im Rahmen der multinationalen Übung „Blue Flag - Fo(ur) Peace Central Europe 2022“ im Kreis Lindau und im Oberallgäu im Einsatz. Neben Deutschland sind auch Österreich, die Schweiz und die Niederlande als Ausrichter beteiligt. Dabei werden insgesamt 94 Personen zu Militärbeobachtern ausgebildet, die in aller Welt zum Einsatz kommen und beispielsweise kontrollieren, ob Konfliktparteien vertragliche Vereinbarungen einhalten. Dabei sind die Beobachter stets unbewaffnet. „Das sind sehr mutige junge Leute“, sagte Oberst Werner Klaffus, Kommandeur des UN-Ausbildungszentrums der Bundeswehr, zum Auftakt in Lindau.

Heute gebe es meist viele Konfliktparteien wie das Militär, aber auch bewaffnete Gruppierungen und kriminelle Banden. In einem solchen Umfeld müssten die Beobachter glaubwürdig unabhängig sein, sagte Klaffus: „Das ist für uns ein größerer Schutz als eine Lkw-Ladung Waffen.“ Die Übung findet nicht zufällig im Allgäu und der Bodenseeregion statt. Durch das Dreiländereck könne man wie im Einsatz aufgeteilt auf verschiedene Sektoren üben, sagte Klaffus.

Militärbeobachter: Auch in Österreich und der Schweiz wird geübt

Neben dem Allgäu gibt es weitere Übungsgebiete in Österreich und der Schweiz. Zusätzlich lobte Klaffus die Gastfreundschaft der Menschen im Allgäu, die der seit 2009 in der Region stattfindenden Übung freundlich begegneten. Dabei sollen in den kommenden Tagen auch Schützenpanzer und große Fahrzeuge zum Einsatz kommen, um das Konfliktgebiet möglichst realistisch darzustellen. 120 Soldaten dienen dabei als Darsteller der Konfliktparteien und sollen die Lehrgangsteilnehmer an ihre Grenzen bringen.

Die angehenden Militärbeobachter sind dabei eine sehr internationale Gruppe, in der vor allem Frauen stark vertreten sind. So sind unter den 38 Mitgliedern des deutschen Kontingents 25 Frauen aus 20 Nationen. Das hat auch praktische Gründe. Im Einsatz seien die Patrouillen immer multinational, sagt Klaffus. „Da ist es richtig, dieses internationale Umfeld in der Ausbildung zu erleben.“

