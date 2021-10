Prozess um "versuchten Mord" in Kempten - Haben die Angeklagten "Blutrache" geschworen?

Vater und Sohn in Kempten wird nach einer Messerattacke versuchter Mord vorgeworfen. Hintergrund ist die Liebe der Tochter zu einem Mann anderer Nationalität.

20.10.2021 | Stand: 20:16 Uhr

Ihre Familie hat die Wurzeln im Kosovo, seine stammt aus der Türkei. Die Liebe macht sich freilich nichts aus Nationalitäten. So wird aus befreundeten jungen Leuten mit der Zeit ein Paar. Die Familie der Frau sieht die Beziehung allerdings kritisch. Es soll Drohungen geben, sie gegen ihren Willen im Heimatland zu verheiraten. Die 21-Jährige büxt von zuhause aus. Ein Gespräch unter den beiden Familien am folgenden Tag eskaliert. Im Hof einer Tankstelle in Kempten sticht der Vater der Frau mit einem Messer auf deren Partner und dessen Vater ein. Aus Sicht der Staatsanwältin: versuchter Mord.