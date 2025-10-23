Ryanair kehrt nach Friedrichshafen an den Bodensee-Airport zurück

Die irische Billigfluglinie kommt wieder an den Bodensee-Airport nach Friedrichshafen zurück: Zweimal pro Woche wird Alicante und dreimal pro Woche Palma de Mallorca angesteuert.

Bodensee-Airport: Ryanair fliegt neue Ziele an

Los geht es mit den neuen Zielen zu Beginn der Osterferien 2026, also ab dem 30. März. Ryanair teilte nun mit: „Durch die Wiederaufnahme Friedrichshafens in das Ryanair-Netzwerk von über 230 Flughäfen bekräftigt Ryanair ihr Engagement für regionale deutsche Flughäfen mit wettbewerbsfähigen Kosten und stärkt zugleich die internationale Vernetzung, den Tourismus sowie lokale Arbeitsplätze und Wirtschaft.“ Man sei begeistert, die Anbindung Friedrichshafens und der umliegenden Bodenseeregion zu stärken“, betonte das Unternehmen.

Regionalflughäfen: Ryanair setzt auf Wachstum

In Friedrichshafen wird Ryanair freudig begrüßt. Flughafenchef Detlef Schäfer sagte: „Das ist eine tolle Nachricht für die Bodensee-Region.“ Laut Medienberichten sei der Flughafen mit Ryanair auch wegen weiterer Ziele im Gespräch. In der Mitteilung von Ryanair wird der Flughafen in Friedrichshafen als kostengünstig gelobt – auch im Gegensatz zum Mitbewerber. „Friedrichshafen und andere wettbewerbsfähige Regionalflughäfen“ würden im kommenden Sommer vom Wachstum der Fluglinie profitieren, so das Unternehmen.

Kritisch sieht Ryanair hohe Flughafenentgelte, Luftverkehrssteuern, Sicherheitsgebühren und Flugsicherungsentgelte in Deutschland. Das belaste den Flugverkehr und mache einige Standorte unattraktiv.

Die Ursprünge des Bodensee-Airport Friedrichshafen gehen bis ins Jahr 1913 zurück. Damals suchte das Deutsche Reich ein passendes Gelände für das Training von Luftschiffbesatzungen, heißt es auf der Homepage des Flughafens. Das Gelände sollte möglichst in der Nähe der Produktionsstätte der Zeppelin-Luftschiffe sein. Deshalb fiel die Wahl auf das Flugplatzareal, das später Friedrichshafen-Löwental genannt worden ist.