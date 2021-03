Häufen sich Brände im Allgäu im Moment? - Das sagt die Polizei

Am Wochenende brannte es zweimal im Oberallgäu. Zweimal waren landwirtschaftliche Gebäude betroffen. Brennt es derzeit häufiger als sonst? Das sagt die Polizei.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

08.03.2021 | Stand: 12:45 Uhr

In der Nacht auf Montag brannte ein Stallgebäude in Kranzegg im Oberallgäu völlig nieder. Laut Besitzer entwickelte sich der Brand innerhalb kürzester Zeit. Trotz Hilfe von Anwohnern und Polizei kam für rund 50 Rinder jede Rettung zu spät. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Das Ehepaar, dem der Hof gehört, ist fassungslos. Nur zehn Kilometer entfernt sorgte ein Feuer in Immenstadt in der Nacht zuvor für einen großen Einsatz. Dort brannte eine Maschinenhalle ab. Der Landwirt konnte seine Tiere noch aus dem angrenzenden Stall retten. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro. In beiden Fällen ist die Brandursache laut Polizei bisher unklar.