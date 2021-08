Ein Jahr nach dem Brand der Biogasanlage in Irsee: Wo steckt der "Feuerteufel"?

Vor einem Jahr brannte die Biogasanlage Irsee zweimal innerhalb eines Monats. Die Polizei setzte eine hohe Belohnung aus - bisher vergeblich.

Dass es Brandstiftung war, steht für Kaufbeurens Kripo-Chef Andreas Buchmiller außer Zweifel. Der Täter blieb allerdings bis heute unentdeckt. Auch eine hohe Belohnung von 10.000 Euro brachte keine Hinweise darauf, wer vor einem Jahr zweimal hintereinander die Biogasanlage im Irseer Ortsteil Oggenried (Kreis Ostallgäu) in Flammen aufgehen ließ. Schaden: 2,5 Millionen Euro.

Vergessen sind die Unglücke in Irsee bis heute nicht, weiß Bürgermeister Andreas Lieb. Und es sei nach wie vor „beunruhigend“, dass der Täter nicht gefunden wurde. Lieb geht davon aus, dass es ein Ortskundiger gewesen sein muss.

Feuer in Biogasanlage Irsee: "Anschlag auf die kommunale Infrastruktur"

Von einem „Anschlag auf die kommunale Infrastruktur“ sprach vor einem Jahr der schwäbische Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Denn der stark beschädigte Hof versorgt nicht nur Mehrfamilienhäuser, sondern auch das Tagungs- und Bildungszentrum des Bezirks Schwaben im Kloster Irsee mit Nahwärme. Zumindest konnte der Brandstifter dies nicht lange verhindern, berichtet Lieb. Schon nach wenigen Tagen sei die Energie wieder geflossen. Denn die eigentliche Biogasanlage sei in Beton gehüllt und kaum beschädigt worden.

Beim ersten Anschlag am 31. Juli brannte in der Nacht eine Halle auf dem Hof lichterloh. Ein Raub der Flammen wurden hochwertige landwirtschaftliche Maschinen ebenso wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Beim zweiten Anschlag am 29. August brannten mehrere hundert Strohballen am Waldrand und der zweite Teil der Lagerhalle.

Ein Jahr nach dem Brand der Biogasanlage in Irsee gibt es vom Feuerteufel keine Spur

Daraufhin entschlossen sich der Bezirk Schwaben und die Gemeinde Irsee, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise auf den Brandstifter auszusetzen. Doch bei der zuständigen Kripo in Kaufbeuren ging kein einziger Tipp ein, was Buchmiller angesichts der hohen Belohnung verwunderte. Inzwischen seien die Ermittlungen im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft in Kempten abgeschlossen. Das heißt aber nicht, so betont Buchmiller, dass die Fälle zu den Akten gelegt wurden. „Wir haben das immer noch auf dem Radar.“ Solange es aber keine neuen Erkenntnisse gibt, gebe es auch keinen Ermittlungsansatz mehr. Buchmiller hofft, dass doch eines Tages irgendjemand aus dem Umfeld des Täters rede. Es könne aber auch sein, dass außer ihm selbst niemand davon weiß.

Auf dem Biogashof wird immer noch kräftig wiederaufgebaut. Bis Ende des Jahres möchte der Landwirt fertig sein, sagt Bürgermeister Lieb.

