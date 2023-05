Über 140 Tiere sterben bei Stallbrand heute Nacht in Untrasried

Großbrand heute Nacht in Untrasried im Ostallgäu: Ein Kuhstall geht in Flammen auf - über 140 Tiere kommen laut Polizei ums Leben. Der Schaden ist immens.

22.05.2023 | Stand: 07:37 Uhr

Großbrand heute auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Untrasried: Zahlreiche Feuerwehrleute rückten in der Nacht zum Montag zu einem Feuer in der Gemeinde im Landkreis Ostallgäu aus. Ein Stallgebäude, dessen Dach komplett mit PV-Anlagen bestückt war, stand in Flammen.

Der Alarm ging gegen Mitternacht ein. Die Bewohner des nahegelegenen Wohnhauses waren vom Bellen ihres Hundes geweckt worden. Sie konnten sich in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen.

Vollbrand in Stallung in Untrasried: Polizei beziffert den Schaden

Über 140 Kälber und Rinder verendeten in den Flammen. Nach aktuellem Kenntnisstand heute Morgen konnten nur noch acht Tiere gerettet werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1,5 Millionen Euro, teilte ein Polizeisprecher am frühen Morgen auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf ein nahe gelegenes Wohnhaus. Insgesamt waren etwa 160 Einsatzkräfte beim Brand in Untrasried vor Ort. Bei den Bewohnern des Anwesens bestand kurzzeitig der Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung. Nach einer medizinischen Untersuchung konnten alle Anwohner jedoch vor Ort entlassen werden. Eine weitere Behandlung war laut Polizei nicht erforderlich

Brand in Untrasried: Rätsel über die Ursachen

Was den Brand auslöste, war zunächst noch unklar. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Kaufbeuren sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandentstehung, werden durch Spezialisten der Kriminalpolizei Kaufbeuren übernommen.

Untrasried liegt im Landkreis Ostallgäu. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg.