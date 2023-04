Der Tod des fünfjährigen Ercan wird wohl ewig ein Rätsel bleiben

Ein türkischstämmiger Bub (5) stirbt 1990 bei einem Brand in Kempten. Jetzt wurden die Ermittlungen eingestellt. Gab es einen rechtsextremistischen Hintergrund?

13.04.2023 | Stand: 18:46 Uhr

Nachdem der Fall im Jahr 2020 neu aufgerollt worden ist, hat die Polizei mehr als 300 Zeugen vernommen, es wurde ein weiteres Gutachten erstellt und in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ nach Erkenntnissen gesucht. Jetzt ist klar: Die Ermittlungen zu einem Brand, der sich 1990 in Kempten ereignet hat und bei dem ein fünfjähriger türkischstämmiger Bub ums Leben gekommen ist, sind endgültig eingestellt. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mitgeteilt. Der Täter ist nach wie vor nicht bekannt. Während die Beamten in den 1990er-Jahren noch davon ausgegangen waren, dass es sich um Brandstiftung handelte, steht selbst das nun in Zweifel.

