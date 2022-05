Braucht das Allgäu mehr verkaufsoffene Sonntage?

Möglich ist das nur in Kombination mit einem Ereignis wie einem Jahrmarkt – doch davon gibt es nicht überall gleich viele. Was der Handelsverband nun fordert.

15.05.2022 | Stand: 19:11 Uhr

Am Muttertag war Kaufbeuren dran, am Sonntag Immenstadt, am 22. Mai ist es in Lindenberg und Marktoberdorf soweit: Im Frühjahr findet eine Reihe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage statt. Pro Jahr und Kommune erlaubt der Freistaat maximal vier davon – aber nur, wenn es dafür einen besonderen Anlass gibt. Das kritisiert der Bayerische Handelsverband: „Manchmal reicht es, wenn ein Händler ein Karussell aufstellt, manchmal ist ein traditioneller Markt nicht Grund genug“, moniert Sprecher Bernd Ohlmann. Das schaffe Verunsicherung. Seine Forderung: Die Geschäfte sollen vier Mal jährlich an Sonn- oder Feiertagen öffnen dürfen – mit oder ohne Anlass.

