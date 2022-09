Alarm bei Zötler und der Aktienbrauerei Kaufbeuren: Die Kohlensäure geht aus. Erfahren Sie hier die Gründe - und ob es nun bald kein frisches Bier mehr gibt.

08.09.2022 | Stand: 12:35 Uhr

Erste Brauereien in Bayern haben schon Teile ihrer Produktion heruntergefahren und auch im Allgäu kämpfen Bierhersteller mit dem Mangel an Kohlensäure. In der Aktienbrauerei Kaufbeuren (ABK) etwa gab es dazu am Mittwoch eine Krisensitzung. "So eine prekäre Situation habe ich noch nie erlebt, und ich bin seit über 25 Jahren dabei", sagt Bernd Trick, Prokurist und Technischer Leiter bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren gegenüber unserer Redaktion.

