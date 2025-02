Trinken auch die Menschen im Allgäu immer weniger Bier?

154 Liter Bier hat jeder Einwohner Deutschlands im Jahr 1975 getrunken. Rein statistisch natürlich. Heute sind es etwa 85 Liter pro Jahr und Kopf. Diese Zahlen nennt Michael Weiß, geschäftsführender Gesellschafter von Meckatzer Löwenbräu in Heimenkirch (Kreis Lindau): „Das ist ein Wahnsinns-Unterschied.“

Dieser Trend, dass in Deutschland weniger Bier getrunken wird, hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Und auch im Allgäu ist der Absatz insgesamt gesunken. Wie geht es den heimischen Brauereien?

Sinkender Absatz auch im Allgäu

Deutschlandweit ist der Bierabsatz im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gesunken, im Allgäu um 1,8 Prozent - zumindest bis einschließlich November. Das sagt Karin Siegert, Sprecherin des Allgäuer Brauhauses mit Sitz in Kempten.

Mit der Zahl aus dem Allgäu zitiert sie aus der Statistik des Bayerischen Braubundes. Bayernweit ist der Bierabsatz übrigens gestiegen: um 1,6 Prozent.

Warum wird weniger Bier getrunken?

Allgäuer Brauer nennen verschiedene Gründe. Einer sei die Veränderung innerhalb der Bevölkerung, sagt Michael Weiß von Meckatzer. Zum Beispiel lebten mittlerweile Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen in Deutschland. Und für einige spiele Alkohol keine Rolle - was für den Brauerei-Chef völlig in Ordnung ist. Zudem konsumierten Jugendliche weniger Alkohol. „Das ist eine positive Nachricht.“

Eine Sache aber ärgert Weiß: So hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung jüngst ihre Beurteilung geändert, was Alkoholkonsum angeht. Sie beruft sich auf neue Studien (wir berichteten). Hieß es bisher, dass geringe Mengen Alkohol nicht bedenklich seien, soll dies nun doch der Fall sein. Das sei eine einseitige Einschätzung, sagt Michael Weiß. Denn es gebe Studien, die das Gegenteil belegten. Als weitere Gründe für den Rückgang alkoholhaltigen Bieres, zumindest was 2024 angeht, nennt Karin Siegert vor allem die Inflation, die Kaufzurückhaltung „und den in weiten Teilen ausgefallenen Sommer als besten Bierverkäufer“.

Dafür wird mehr alkoholfreies Bier verkauft

In den statistischen Zahlen, die den Bierabsatz darstellen, nicht enthalten ist der Verkauf von alkoholfreiem Bier, sagt Karin Siegert. Und der steigt bei so gut wie allen Brauereien, mit denen wir sprachen. „Davon versprechen wir uns noch viel. Da ist Musik drin“, sagt Felix Widenmayer von Engelbräu in Rettenberg (Oberallgäu).

Auch, was alkoholfreie Biermisch-Getränke angeht, ergänzt Sebastian Graßl, Inhaber und Geschäftsführer von Schäffler Bräu in Missen (Oberallgäu). Michael Weiß von Meckatzer ergänzt: In 20 Jahren werde alkoholfreies Bier sicher ein Viertel des verkauften Bieres seiner Brauerei ausmachen. Bis jetzt seien es zehn Prozent.

Icon Galerie 9 Bilder Mona Sommer war die erste Bayerische Bierkönigin aus dem Allgäu. Nun gibt sie ihren Titel ab. Wir haben Auszüge aus ihrer Regentschaft in Bildern.

Niklas Zötler, geschäftsführender Gesellschafter der Brauerei Zötler in Rettenberg, sagt: „Der Geschmack der alkoholfreien Biere hat in den letzten 15 Jahren massiv an Qualität gewonnen.“ Auch, weil die Technik in der Herstellung von alkoholfreiem Bier immer besser geworden ist, sagt Felix Widenmayer von Engelbräu. „Das große Ziel ist, dass es so schmeckt wie mit Alkohol. Da nähern wir uns der Sache an.“

Wie heimische Brauereien auf sinkenden Konsum reagieren

Sie setzen nicht nur auf alkoholfreies Bier, dessen Absatz bei den meisten Allgäuer Brauereien steigt. Sondern auch auf Qualität, wie alle Bierhersteller im Gespräch sagen. Viele Großbrauereien versuchten, etwa mit Aktionspreisen ihre Konkurrenz zu verdrängen, sagt Niklas Zötler. „Unser Bier hat jeden Tag im Jahr die gleiche Qualität, wir stecken immer die gleiche Leidenschaft und Energie rein. Deshalb muss es ein fairer Preis sein.“ Und viele Menschen seien bereit, ihn zu zahlen. Auch, weil es sich dabei um regionale Lebensmittel handele.

Icon Galerie 45 Bilder Nicht nur in München, sondern auch im Westallgäu wird kräftig gefeiert. Unsere schönsten Fotos vom Oktoberfest in Weiler.

Felix Widenmayer von Engelbräu bestätigt das: Vielen Allgäuern sei es wichtig, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Dafür bekämen sie ein qualitativ hochwertiges Produkt. „Diesen Trend gibt es. Gott sei Dank. Das wird auch noch länger anhalten.“

Blick in die Zukunft: Der ist bei den Allgäuer Brauereien, mit denen wir gesprochen haben, optimistisch. Trotz des allgemein sinkenden Absatzes von alkoholhaltigem Bier und allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten, unter denen viele Branchen leiden. Das Allgäuer Brauhaus etwa sei „erneut entgegen dem Markttrend“ gewachsen, sagt Karin Siegert. Auch Schäffler Bräu entwickele sich seit Jahren positiv. Sebastian Graßl: „Hierüber sind wir dankbar und glücklich.“

„Helles Bier liegt extrem im Trend“

Welches Bier derzeit angesagt ist: „Helles liegt extrem im Trend“, sagt Niklas Zötler. Bei dieser Biersorte sei der Zuwachs hoch. Alle anderen Brauereien bestätigen das. „Hell zieht die letzten Jahre und das wird auch erst mal so bleiben“, schließt sich Felix Widenmayer von Engelbräu an.

Weitere Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.