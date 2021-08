Bregenzer Festspiele verkünden Erfolgsnachrichten im Corona-Jahr

Auch im zweiten Jahr mit "Rigoletto" wurden fast alle Tickets fürs Spiel auf dem See verkauft. Trotz Pandemie und Regensommer verlief das Festival fast ungestört.

20.08.2021 | Stand: 17:37 Uhr

„Rigoletto“ hat nicht enttäuscht. 99 Prozent der Karten fürs Spiel auf dem See konnten die Bregenzer Festspiele in diesem Sommer verkaufen; sofern es bis Sonntag keine Regenabsage gibt, werden 196 200 Menschen Philipp Stölzls Seebühnen-Version der Verdi-Oper gesehen haben. Neben diesen Erfolgszahlen hatte Festspiel-Intendantin Elisabeth Sobotka bei der Bilanz-Pressekonferenz am Freitag noch eine gute Nachricht parat: Stölzl kehrt zurück an den See. Der Münchner Regisseur, der für „Rigoletto“ auch das Bühnenbild erdachte, wurde mit der Inszenierung von Carl Maria von Webers „Freischütz“ in den Jahren 2024 und 2025 betraut.