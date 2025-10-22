Offizielles Saisonende naht! Naturwunder 2025 ist nicht mehr lange geöffnet

Die Breitachklamm ist ein einmaliges Naturerlebnis. Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas ist mit mehr als 300.000 Besuchern jährlich Publikumsmagnet und als eines der schönsten Geotope Bayerns ausgezeichnet. Und seit einigen Wochen ist sie auch noch Naturwunder des Jahres 2025. In den anstehenden Herbstferien werden viele Besucher erwartet. Aber ist die Breitachklamm dann überhaupt geöffnet?

Öffnungszeiten nach dem offiziellen Saisonende der Breitachklamm

„Die Breitachklamm hat noch bis einschließlich 09.11.2025 täglich von 09.00 - 16.00 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“ So steht es auf der Homepage. Aber auch nach dem offiziellen Saisonende wird an den Wochenenden 15./16., 22./23. und 29./30. November geöffnet sein – sofern die Wetterbedingungen es erlauben. Während dieser „Auszeitwochen“ öffnet die Klamm täglich ab 9 Uhr, der letzte Einlass erfolgt bereits um 15 Uhr.

„Die Entstehung der Breitachklamm begann vor circa 10.000 Jahren, als der abschmelzende Breitach-Gletscher anfing, den Schrattenkalk des Engenkopfes durchzusägen und das Wasser sich langsam seinen Weg in den Stein fraß“, ist außerdem auf der Homepage des Breitachklammvereins zu lesen. Auf Anregung des Tiefenbacher Pfarrers Johannes Schiebel wurde die Klamm 1905 zugänglich gemacht.

Sonderausstellung Oberstdorfer Fotogipfel

In der Breitachklamm sind noch bis zum Ende der Saison Fotografien von Jonathan Besler zu sehen. Unter dem Titel „Licht – Berge – Wasser, die Elemente der Allgäuer Alpen“ entfaltet sich dabei ein besonderes Spiel aus Natur und Ruhe.

Ein Alpensalamander auf einem Weg nahe der Alpe Eschbach in Oberstdorf. Foto: Tobias Schuhwerk

Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) widmet seine Sonderausstellung bis zum Saisonende einem besonderen Bewohner der Alpenregion, dem Alpensalamander (Salamandra atra). Ziel der Ausstellung ist es, Besucher für den Schutz dieses einzigartigen Lebewesens und seiner Lebensräume zu sensibilisieren und zum Naturschutz in der Region beizutragen.

In einer knappen Stunde durch die Breitachklamm laufen

Die Breitachklamm ist von Oberstdorf-Tiefenbach und vom Kleinwalsertal aus erschlossen. Mehrere Rundwege führen durch die bis zu 150 Meter tiefe Schlucht und lassen sich mit Höhenwegen im Bereich von Breitach und Engenkopf kombinieren. Besucherinnen und Besucher erleben so das Naturschauspiel hautnah – im Sommer erfrischend kühl, im Winter mit einer faszinierenden Eislandschaft.