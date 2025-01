Breitachklamm bei Oberstdorf bleibt geschlossen

Das Jahr fing zunächst gut an: Die Breitachklamm im Oberallgäu öffnete am Dienstag, 7. Januar 2025 wieder ihre Pforten. Doch schon am Abend des selben Tages die Nachricht: Die Breitachklamm wurde wieder kurzfristig geschlossen - und bleibt das auch heute am Mittwoch, 8.1.2025.

Spontane Schließung der Breitachklamm

Das gaben die Betreiber der tiefsten Felsenschlucht Mitteleuropas am Dienstagabend bekannt. Eigentlich hätte die Attraktion ab Dienstag wieder täglich für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein sollen. Das hatten die Betreiber am späten Montagabend noch bekanntgegeben.

Grund für die spontane Schließung der begehbaren Schlucht im Oberallgäu ist laut der Mitteilung die aktuelle Witterung und die Wetterprognosen für die kommenden Tage. „Aus Sicherheitsgründen“ sei die Breitachklamm deshalb geschlossen worden. Noch ist unklar, wann wieder Besucherinnen und Besucher hereingelassen werden können.

Gibt es aktuell Eiszapfen in der Breitachklamm?

Die Breitachklamm ist im Sommer und Winter ein beliebtes Ausflugsziel im Allgäu, auch von Reiseführern wie „Lonely Planet“ wird die Schlucht immer wieder empfohlen. Im Winter staunen Besucher hauptsächlich über die riesigen Eiszapfen und -gebilde, die von und an den steinernen Wänden hängen. „Die im Sommer so bewegte, rauschende Breitachklamm ist zu einer bizarren, verzauberten, glitzernden Winterwelt erstarrt.“, hieß es auf der Website.

Die Breitachklamm hat täglich von 09.00 - 16.00 Uhr geöffnet. In der Klamm herrschen nach Betreiberangaben winterliche Verhältnisse. Auf den umliegenden Wanderwegen herrscht teilweise Wintersperrung. Der Winterdienst ist eingeschränkt. Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten kann in der Breitachklamm im Gebiet von Oberstdorf zu glatten und rutschigen Stellen kommen.

Breitachklamm entstand am Ende der letzten Eiszeit

Die Klamm entstand während der Gletscherschmelze am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 bis 15.000 Jahren. Die Gletscher hatten das weiche Gestein abgetragen und die Breitach schnitt sich anschließend in den harten Schrattenkalk ein. Täglich arbeitet sich der Fluss noch um einen millionsten Millimeter tiefer in den Fels.

Icon Vergrößern Beeindruckende Breitachklamm bei Oberstdorf am letzten Tag des Jahres 2024. Foto: Frank Tischhart Icon Schließen Schließen Beeindruckende Breitachklamm bei Oberstdorf am letzten Tag des Jahres 2024. Foto: Frank Tischhart

Die Klamm wurde 1904–1905 durch den Tiefenbacher Pfarrer Johannes Schiebel erschlossen, um dem Dorf eine Einnahmequelle zu verschaffen und den Alpentourismus zu fördern.

Das kosten Tickets aktuell in der Breitachklamm

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kinder zwischen fünf und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro pro Person.

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den gesamten Tag.

Tickets kann man schon vorab online buchen.

Icon Vergrößern Die beeindruckende Breitachklamm bei Oberstdorf hat ab dem 7. Januar 2025 wieder für Besucher geöffnet. Foto: Frank Tischhart Icon Schließen Schließen Die beeindruckende Breitachklamm bei Oberstdorf hat ab dem 7. Januar 2025 wieder für Besucher geöffnet. Foto: Frank Tischhart

Wanderung durch die Breitachklamm: Das sollten Besucher wissen

Dauer der Wanderung durch die Breitachklamm: etwa eine Stunde

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung gehören zum Ausflug dazu

Länge: 2,2 Kilometer

Höhenmeter: 245 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.