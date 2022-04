Breitachklamm in Oberstdorf: Betreiber nennen voraussichtliches Datum für Öffnung 2022

Wann ist die Breitachklamm in Oberstdorf wieder offen? Diese Frage stellen sich aktuell Einheimische und Gäste. Der Breitachklammverein nennt nun ein Datum.

"Wann ist die Breitachklamm in Oberstdorf wieder geöffnet?" Noch müssen sich Wanderer und Ausflügler etwas gedulden. Die spekakuläre Schlucht ist aktuell noch geschlossen. Grund sind Felsräumarbeiten, die traditionell im Frühjahr erledigt werden, um die Breitachklamm sicher zu machen. Bevor der Sommerbetrieb in der Breitachklamm losgeht, sind Industriekletterer im Einsatz: Sie kontrollieren die über 100 Meter hohen Felsen. Loses und im Winter abgesprengtes Gestein wird gesichert und entfernt. "Mit den Arbeiten liegen wir im Zeitplan", sagen Betriebsleiter Dominik Fritz und der Vorsitzende des Breitachklammvereins, Franz Rietzler. Sollte das Wetter weiterin so gut mitspielen, dann steht der Termin für die Öffnung der Breitachklamm 2022 fest: "Am Samstag, 30. April, wäre die Klamm dann wieder für Besucher frei."

Öffnungszeiten, Parkplätze, Infos Breitachklamm Sommer 2022 ab 30. April:

Täglich: 9 bis 17.30 Uhr: Achtung: letzter Eintritt ist um 17 Uhr

.Dauer Wanderung Breitachklamm: 1 Stunde

Länge: Länge: 2,2 km

Höhenmeter: 245 mS

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Die Breitachklamm ist nur in eine Richtung begehbar. Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpfichtig

Info-Telefon: 08322 4887

Eintrittspreis: Erwachsene (ab 16 Jahre): 6,50 Euro pro Person, Kinder (5-15 Jahre): 2,50 Euro pro Person. Ermäßigungen gibt es mit der Allgäu

Die Breitachklamm ist zählt zu den beliebten Ausflugszielen im Oberallgäu. Das Portal "Reisereporter" hat sie kürzlich in einem Ranking . Titel: "Diese 17 Naturwunder in Deutschland musst du gesehen haben". Auf Platz eins landet die Bergformation Teufelsmauer im Harz.

Doch auch das Allgäu ist in der Liste vertreten. Auf Platz 13 hat es die Breitachklamm in Oberstdorf geschafft. Und die scheint nachhaltig Eindruck hinterlassen zu haben. Die Jury zieht jedenfalls einen überraschenden Vergleich:

"Du glaubst, nur die USA können mit spektakulären Schluchten wie dem Grand Canyon aufwarten?! Weit gefehlt! Die Breitachklamm, die zu den spektakulärsten und tiefsten Schluchten in Mitteleuropa zählt, befindet sich in Bayern."

Die Breitachklamm in einem Atemzug mit dem Grand Canyon: Über dieses Kompliment dürfte sich nicht nur die heimische Tourismusbranche freuen, sondern auch der Breitachklammverein, der sich rührig um das Naturwunder kümmert.

So wurde die Breitachklamm ein beliebtes Ausflugsziel - und zwar im Sommer wie im Winter. Die Felsschlucht kann mithilfe von Stegen durchwandert werden und bietet spektakuläre Anblicke. Die liegt im Oberstdorfer Ortsteil Tiefenbach und wird jährlich von etwa 300.000 Ausflüglern besucht. Durch die Breitachklamm wandert man etwa eine Stunde.

Breitachklamm im Allgäu: So alt ist das Naturwunder in Oberstdorf

Die Entstehung der Breitachklamm begann nach derzeitigen Erkenntnissen vor etwa 10.000 Jahren. 1905 wurde sie vom Tiefenbacher Pfarrers Johannes Schiebel zugänglich gemacht.