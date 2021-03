Betriebsunfall in der Breitachklamm - Arbeiter (51) tot geborgen

In der Breitachklamm bei Oberstdorf hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 51-Jähriger stürzte in die Klamm, seine Bergung war eine Herausforderung.

Ein 51-jähriger Arbeiter ist am Freitag bei Sanierungsarbeiten in der Breitachklamm bei Oberstdorf ums Leben gekommen. Der Mann war aus bisher nicht geklärten Gründen von einem Steg gestürzt und in die Klamm gefallen.

Unfall in Breitachklamm: Verunglückter wird per Hubschrauber geborgen

Die Bergung des Toten gestaltete sich als sehr schwierig, weil der Unfallort in der engen Schlucht schwer zugänglich war. An der Aktion war ein großes Aufgebot von deutschen und österreichischen Rettungskräften sowie die Polizei beteiligt. Der Verunglückte musste mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt noch die genauen Umstände.

