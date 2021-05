Brief-Affäre und Vorbereitung auf Olympia: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat gerade viel zu tun

Hörmann versucht, den Fokus auf Olympia zu legen. Corona-Pandemie, Impfkampagne und Proteste in Japan beschäftigen ihn. Warum Medaillen nicht so wichtig sind.

11.05.2021 | Stand: 21:01 Uhr

Dieser eine emotionale Moment, den sich DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Montag im Münchener Presseclub leistete, spiegelt vermutlich seine Denke ganz gut wider. Als er mit Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler gerade gedanklich tief in die Thematik Olympia eingetaucht war und ihn ein Journalist – obwohl dieser Punkt bis dahin schon abgearbeitet war – noch einmal zur Brief-Affäre in der Geschäftsstelle des DOSB in Frankfurt löchern wollte, geriet der 60-jährige Spitzenfunktionär aus dem Oberallgäuer Sulzberg kurzzeitig in Wallung.