Brieffreund von Allgäuerin in den USA hingerichtet - Gnadengesuche für verurteilten Mörder abgelehnt

Bis zuletzt hatte Sonja Kiechle aus Kempten gegen die Hinrichtung des verurteilten Mörders Qunintin Jones in den USA gekämpft. Jetzt wurde die Todesstrafe vollstreckt.

20.05.2021

Der verurteilte US-Mörder Quintin Jones ist in der Nacht zum Donnerstag (MEZ) im US-Bundesstaat Texas hingerichtet worden. Der 41-Jährige wurde im Gefängnis der Stadt Huntsville per Giftspritzte getötet, wie die texanischen Behörden mitteilten. Bis zur letzten Sekunde hatte die Allgäuerin Sonja Kiechle (49) aus Kempten zusammen mit Tausenden von Mitstreitern gegen die Hinrichtung des 41-Jährigen gekämpft. Sie hatten an den republikanischen Gouverneur Greg Abbott appelliert, die Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln.

160.000 Menschen hatten eine Online-Petition zur Begnadigung von Quintin Jones abgeschickt. Nach dem Mord an seiner 83-jährigen Großtante im Jahr 1999 saß der damals Drogensüchtige über 20 Jahre lang in der Todeszelle. "In dieser Zeit ist er zu einem vollkommen anderen Menschen geworden. Er bereut seine Tat zutiefst", hatten Sonja Kiechle und selbst Angehörige der Getöteten immer wieder betont.

Sonja Kiechle aus Kempten kämpfte bis zuletzt gegen die Hinrichtung des US-Amerikaners Qutinin Jones. Die Allgäuerin pflegte seit sieben Jahren eine Brieffreundschaft mit ihm.

Jones hatte die Tat nie bestritten, beteuerte in einer Video-Botschaft an Greg Abott aber, sich zum Guten verändert zu haben. Über den Fall berichtete unter anderem die New York Times, die einen Gast-Kommentar gegen seine Hinrichtung veröffentlichte. Der Begnadigungsausschuss lehnte es jedoch ab, die Todesstrafe auszuetzen. Abbott hat in seinen bisherigen sechs Amtsjahren nur einen Todeskandidaten begnadigt.

Quintin Jones hingerichtet: Erste Exekution seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden

Mit der Exekution von Quintin Jones hat der US-Bundestaat Texas erstmals in diesem Jahr die Todesstrafe vollstreckt. Zugleich handelte es sich um die erste Hinrichtung in den USA seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden am 20. Januar. Biden lehnt die Todesstrafe ab und hat angekündigt, mit dem US-Kongress daran arbeiten zu wollen, dass die Todesstrafe auf US-Bundesebene abgeschafft wird.

Für Quintin Jones kommt die Initiative zu spät. "Bei uns in Deutschland wäre er wegen guter Führung wohl längst ein freier Mann gewesen", hatte Sonja Kiechle in den vergangenen Tagen immer wieder betont.

Sieben Jahre lang pflegte sie eine Brieffreundschaft zu Quintin Jones. In dieser Zeit schrieb er ihr 124 Briefe. Sie charakterisierte ihn "geordnet, höflich, bescheiden und emphatisch". Er sei ein echter Freund für sie geworden. Der Kontakt kam über die Initiative gegen die Todesstrafe zustande.