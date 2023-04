Brutales Verbrechen: Angehörige finden getötetes Ehepaar in Untereichen

Ein 70-Jähriger und eine 55-Jährige sind wohl in ihrem Wohnhaus in dem Altenstadter Ortsteil Untereichen getötet worden. Das ist bislang zu dem Fall bekannt.

23.04.2023 | Stand: 20:52 Uhr

Die Nachricht schockierte am frühen Sonntagabend die Menschen in der MarktgemeindeAltenstadt. Im beschaulichen Ortsteil Untereichen hat sich ein grausames Verbrechen zugetragen. Ein Ehepaar wurde leblos in seinem Wohnhaus aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden von einem bislang unbekannten Täter getötet wurden.

