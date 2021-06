Über Flüchtigen: "Er muss gefahren sein wie ein Henker"

Nach einer Verfolgungsjagd stoppt die Polizei auf der B 12 bei Jengen einen 38-Jährigen. Buchloer Polizeichef berichtet über den Einsatz. Was dem Fahrer droht.

Es waren Szenen, wie wir sie sonst aus dem Tatort kennen: Auf der B 12 – kurz vor der Jengener Ausfahrt – errichten am helllichten Tag Polizisten eine Straßensperre. Ein Einsatzwagen steht quer und blockiert eine Spur, auf der Gegenfahrbahn wird ein Nagelgurt ausgerollt. Grund dafür ist ein 38-Jähriger, der sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte.

38-Jähriger flüchtet, nachdem er über rote Ampel gefahren ist

„Er muss gefahren sein wie ein Henker“, sagt Bernhard Weinberger, Chef der Buchloer Polizeiinspektion (PI). Der 38-jährige Mann habe in Marktoberdorf mit einem Dienstfahrzeug eine rote Ampel überfahren. Eine Streife habe das beobachtet und den Fahrer daraufhin anhalten wollen. Anstatt stehen zu bleiben, beschleunigte der Mann jedoch und flüchtete mit seinem Transporter zunächst durch Marktoberdorf und dann auf der B 12 in Richtung Norden.

Allein wegen des Überfahrens einer roten Ampel verhalte sich niemand so, sagt Weinberger und fügt scherzhaft an, dass ein Flüchtiger ja auch zwei Kilogramm Kokain im Kofferraum haben könnte. Im konkreten Fall am Dienstag war der Auslöser dann doch etwas harmloser: Der 38-Jährige hatte wegen des wiederholten Gebrauchs seines Mobiltelefons am Steuer ein einmonatiges Fahrverbot. Da er trotzdem mit dem Auto unterwegs war – und sogar eine rote Ampel überfuhr – fürchtete er wohl den Verlust seines Führerscheins, den er für seinen Beruf brauche.

Mit 180 Stundenkilometer über die B12

Weniger harmlos sei jedoch seine Fahrweise gewesen, die die Verkehrsteilnehmer auf der B 12 zwischen Marktoberdorf und Jengen gefährdete. Durchgezogene Linien, Überholverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen hätten ihn dabei wenig interessiert, beschreibt Weinberger. Eine erste Straßensperre bei Neugablonz hat er nach Polizeiangaben umfahren, bevor er seine Flucht mit Geschwindigkeiten bis 180 Stundenkilometern Richtung Norden fortsetzte. Informationen erhält die Inspektion in solchen Lagen über den Funk der Einsatzzentrale.

Zwei Streifen verfolgten den Fluchtwagen mit rasanter Geschwindigkeit, vor der Jengener Ausfahrt wurde eine Straßensperre errichtet. Laut Weinberger habe der 38-Jährige den Nagelgurt wohl gesehen und sei in einen Acker ausgewichen. Dorthin folgten ihm zwei Polizeiautos und nahmen ihn in die Zange. „Das hat funktioniert, aber dadurch sind die zwei Dienstfahrzeuge zusammengestoßen“, berichtet Weinberger. 10 000 Euro Schaden entstand an den Wagen – die Buchloer Inspektion habe bereits Ersatzfahrzeuge bekommen.

Polizisten absolvieren regelmäßig Fahrsicherheitstrainings

Damit die Polizisten für derart rasante Fahrmanöver gerüstet sind, absolvieren sie regelmäßige Fahrsicherheitstrainings am Kaufbeurer Flugplatz. Wird eine Verfolgung zu gefährlich, müsse sie trotzdem abgebrochen werden. „Die Gesundheit geht immer vor“, sagt Weinberger.

Im Fall vom vergangenen Dienstag wurde jedoch niemand verletzt. Nachdem der 38-Jährige nicht weiterfahren konnte, rannte er davon. Die Beamten überwältigten und fesselten ihn schließlich. Ihn erwarten nun Konsequenzen wegen: Straßenverkehrsgefährdung, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Tatbestand des verbotenen Straßenrennens sei recht neu, erklärt Weinberger. Es handle sich dabei nicht um ein Rennen im eigentlichen Sinn – es könne auch lediglich eine Person betroffen sein. „Alle, die vor der Polizei flüchten, begeben sich in Gefahr, diesen Tatbestand zu erfüllen“, betont der PI-Chef. Weinberger geht davon aus, dass der Mann seinen Führerschein für längere Zeit verliert und vielleicht sogar eine Freiheitsstrafe auf Bewährung erhält.

