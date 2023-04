11.000 Euro Spenden aus Buchloe helfen Erdbebenopfer aus der Türkei

Güldane Demir von Ege Imbiss sammelt Geld für Erdbebenopfer in der Türkei und bringt es selbst dorthin. Von den Betroffenen erfährt sie tragische Geschichten.

14.04.2023 | Stand: 17:30 Uhr

„Den Schock sieht man noch immer in den Gesichtern der Menschen“, sagt Güldane Demir von Ege Imbiss, während sie die Fotos ihrer Türkei-Reise anschaut. Vom 25. März bis zum 2. April war sie in Izmir, um Opfern des Erdbebens zu helfen – mit 11.000 Euro, die bei der Spendenaktion in Buchloe zusammengekommen sind.

Zwölf Familien wurden von Demir unterstützt

„Diese Frau konnte nicht mehr lachen. Sie hatte alles verloren“, sagt Demir und zeigt auf eines der Bilder auf ihrem Smartphone. Sie kenne Leute, die ihr Vermögen in Immobilien angelegt hatten. Die Anwesen fielen jedoch alle dem Erdbeben zum Opfer. „Innerhalb weniger Minuten haben sie alles verloren.“ Insgesamt zwölf Familien hat Demir geholfen, indem sie deren Miete bezahlte und ihnen Gutscheinkarten für den Supermarkt kaufte.

Fast 11.000 Euro hatte sie zuvor für die Menschen in der Türkei gesammelt. Die Summe kam bei der Spendenaktion in der Bahnhofstraße zusammen, bei der Kaffee und Kuchen verkauft wurden. „Wir bedanken uns bei den Buchloern für die große Hilfsbereitschaft“, sagt Demir. Auch nach dieser Aktion seien noch viele Menschen gekommen, um bei ihr zu spenden.

Noch immer sammelt Demir Geld

Mit ihrer Reise in die Türkei habe Demir einen sehr guten Zeitpunkt erwischt. „Viele Familien hatten kein Geld mehr, ihre Miete zu bezahlen. Ich kam gerade rechtzeitig.“ Es freue Demir, dass alles so wunderbar geklappt hat. „Wir hatten eine große Verantwortung, denn viele Buchloer haben mit gutem Gewissen bei uns gespendet.“ Alle Menschen, denen Demir geholfen hat, hat sie selbst kennengelernt und ihre Geschichte angehört. Es war ihr wichtig, mit diesen Familien Fotos zu machen. „Es ist ja nicht nur mein Geld, das ich den Menschen gegeben habe.“ Sie möchte den Spendern zeigen, wen sie finanziell unterstützt haben.

Noch immer nehme die Familie Demir im Ege Imbiss Geld entgegen. Wenn alles klappt, wolle sie im Juni wieder einen Kuchenverkauf organisieren. Denn im August plant Güldane Demir einen weiteren Besuch in der Türkei. „Es gibt zu viele Familien, deren Wohnungen und Häuser zerstört wurden.“