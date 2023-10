14 Hühner in Türkheim totgebissen: PETA fordert Hundeführerschein

Die Tierrechtsorganisation PETA nimmt den Vorfall mit 14 gerissenen Hühnern in Türkheim zum Anlass, die Eignung von Hundehaltern stärker in den Fokus zu nehmen.

29.10.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Am vergangenen Freitagnachmittag meldete sich ein Türkheimer bei der Polizei in Bad Wörishofen: Zwei frei laufende Hunde seien in seinen Hühnerstall gelangt und hätten dabei alle seine 14 Hühner getötet. Laut Polizei rannten die beiden Hunde anschließend weiter durch Türkheim, bis Spaziergänger sie festsetzen konnten.

Als die Polizei die Sache aufnahm, erschien die Hundehalterin vor Ort und übernahm ihre Tiere: Ihren Angaben zufolge hatten sich die Hunde unter dem Zaun durchgegraben, heißt es im Polizeibericht. Der materielle Schaden des Vorfalls liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich.

Hunde in Türkheim graben sich unter Zaun durch und gehen auf Hühner los

Später übernahm die Halterin die Tiere wieder. Welche Konsequenzen die Frau neben einer Zahlung erwarten, ist bislang unklar. Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation PETA die Bayerische Landesregierung auf, umgehend den sogenannten Hundeführerschein in Bayern einzuführen.

„Das Problem liegt meist nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Halterinnen und Haltern. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache der Hunde richtig zu interpretieren und zu verstehen. Die eigentliche Ursache von solchen Vorfällen ist daher in der Unwissenheit der Menschen zu suchen, nicht beim Vierbeiner“, so Annika Lewald, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA. „Unabhängig davon, ob ein Hund einer ‚Rasse‘ angehört oder ein ‚Mix‘ ist – jeder Hund, der falsch gehalten oder schlecht behandelt wird, kann potenziell für Mensch und Tier gefährlich werden“.

"Jeder Hund, der falsch gehalten oder schlecht behandelt wird, kann potenziell für Mensch und Tier gefährlich werden“

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen – seit Juli 2013 ist der allgemeine Hundeführerschein verpflichtend. Dort ereigneten sich nach drei Jahren nachweislich weniger Vorfälle. Wer in Berlin seit dem 1. Januar 2017 einen Hund neu aufgenommen hat, ist ebenfalls dazu aufgefordert, sich die notwendige Sachkunde anzueignen. Einige Städte belohnen verantwortungsbewusste Halter: Wer in München nach dem 1. Mai 2014 einen Hundeführerschein absolviert hat, kann sich ein Jahr lang von der Hundesteuer befreien lassen. In Mannheim gilt eine zweijährige Steuerbefreiung für alle Hunde, deren Halter den Hundeführerschein nach dem 1. Januar 2016 erworben haben.

PETA fordert Hundeführerschein

Ein verpflichtender Hundeführerschein habe einen weiteren Vorteil: Er kann Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit der Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem eventuellen Impulskauf abhalten. Jedes Jahr landen 80.000 Hunde in deutschen Tierheimen, darunter sehr viele Tiere, die unüberlegt „angeschafft“ wurden.

PETAs Motto lautet: „Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

