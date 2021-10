Anstelle eines rauschenden Fests gab es wegen Corona bei der Feuerwehr Buchloe zum 150. Geburtstag Feierlichkeiten im kleinen Rahmen. Lob kam von allen Seiten.

18.10.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Vor 150 Jahren, am 24. Juni 1871, wurde beschlossen, in Buchloe eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Nur wenige Tage später wählten die Kameraden einen Vorstand – und schon bei der ersten Generalversammlung gehörten der Buchloer Wehr je 60 aktive und passive Mitglieder an. Heute zählt sie 130 aktive Feuerwehrmänner und -frauen sowie über 360 passive Mitglieder.