1500 Haushalte in Buchloe nachmittags ohne Strom

Heute Nachmittag gehen in Buchloe plötzlich Lichter und Computer aus. LEW erklärt den Grund für den Stromausfall.

09.11.2022 | Stand: 16:42 Uhr

Mittwochnachmittag gingen in Buchloe für eine halbe Stunde Lichter und Computer aus: Um 13.45 kam im Gebiet östlich der Bahnlinie zu einem Stromausfall, wie LEW-Pressesprecher Ingo Butters mitteilte.

Nach Schätzungen des Unternehmens waren 1500 Haushalte betroffen. Auslöser war ein technischer Defekt an einem Kabel in der Volkmar-von-Kemnat-Straße.

Stromversorgung in Buchloe größtenteils innerhalb einer halben Stunde wieder hergestellt

LEW-Mitarbeiter schalteten auf andere Leitungen um und stellten so die Stromversorgung für die meisten Haushalte in einer halben Stunde wieder her. Beim Schulzentrum dauerte der Stromausfall länger an.

Im nächsten Schritt werden Mitarbeiter das defekte Kabel austauschen oder reparieren. „Netzkunden sollten von diesen Reparaturarbeiten nichts bemerken“, so Butters.

Lesen Sie auch: Bauarbeiten fast beendet: Wieder freie Fahrt zwischen Lindenberg und Jengen