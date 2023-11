235.000 Euro für neuen Kinderspielplatz in Leeder

Fuchstals Gemeinderatsmitglieder jonglieren erneut mit großen Beträgen. Neben der Spielplatzausstattung wird auch in Elektromobilität investiert.

17.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit größeren Beträgen hatten Fuchstals Gemeinderatsmitglieder bereits in den letzten Wochen im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ jongliert, das Maßnahmen für den Innenbereich von Leeder umfasst. So hatte man im September einen sechsstelligen Betrag für die Beschaffung eines Flugsimulators bewilligt, der im Digitallabor aufgestellt werden soll. In der jüngsten Sitzung ging es nun um so unterschiedliche Dinge wie Spielplatzgeräte, das Leasen von zwei Elektroautos und den Kauf eines Toilettenwagens mit einem Gesamtvolumen von etwa 350.000 Euro. Dazu muss die Gemeinde selbst 35.000 Euro beisteuern, der Rest wird durch den Bund bezuschusst.

