Obwohl die 2G-Regel im Handel Geimpfte und Genesene in die Läden locken sollte, läuft das Weihnachtsgeschäft schleppend. So sehen Inhaber in Buchloe die Lage.

17.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die einen huschen rasch von Laden zu Laden auf der Suche nach den letzten Weihnachtsgeschenken. Denn die Zeit bis Heiligabend wird immer knapper.