49-Jähriger muss nach Nachbarschaftsstreit in Buchloe ins Gefängnis

Nach einem Nachbarschaftsstreit in Buchloe ruft ein 49-Jähriger die Polizei. Welche Konsequenzen das für ihn haben wird, hat er vielleicht nicht bedacht.

Von Allgäuer Zeitung

23.10.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Nach einem Nachbarschaftsstreit in Buchloe am späten Sonntagabend ist ein 49-Jähriger ins Gefängnis gekommen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, rief der 49-Jährige stark betrunken bei der Polizei an und beschwerte sich über seinen 64-jährigen Nachbarn. Dieser hätte ihn im Streit geschlagen.

