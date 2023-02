59-Jährige aus Buchloe wird vermisst

Seit Mittwoch wird eine Frau aus Buchloe vermisst. So beschreibt die Polizei die 59-Jährige.

03.02.2023 | Stand: 13:01 Uhr

Snezana Prodanovic aus Buchloe wird seit Mittwochfrüh vermisst. Die Frau ist serbische Staatsbürgerin.

Die 59-Jährige verließ am Mittwoch (1. Februar) gegen 7 Uhr eine Wohnung in der Welfenstraße in Buchloe. Angehörige hatten die Frau dann am Donnerstagnachmittag bei der Buchloer Polizei vermisst gemeldet. Seither wird sie gesucht.

Die 59-Jährige könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Sie könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Auf der Suche nach der Frau bittet die Polizei um Unterstützung der Bevölkerung und beschreibt sie wie folgt:

Die Vermisste kommt aus Serbien

Sie spricht Deutsch mit ausländischem Akzent

Sie hat dunkelblonde, glatte, schulterlange Haare

Sie ist etwa 1,60 Meter groß

Hinweise an die Polizeiinspektion Buchloe unter Telefon 08241/9690-0 oder an jede andere Polizeidienststelle sowie online über dieses Hinweisformular.