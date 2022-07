60 Jahre alte Isetta kurvt noch immer durch das Allgäu

Liebevoll hält Helmut Schweiger aus Beckstetten (Ostallgäu) seinen Kult-Flitzer in Schuss. Das dreirädrige Gefährt hat 13 PS und viele Besonderheiten.

16.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

60 Jahre hat die Isetta von Helmut Schweiger schon auf dem Buckel. Übernommen hat der Bechstettener das Kult-Auto von seinem Vater Kaspar Schweiger. Diesem diente es als Dienstfahrzeug als Gemeindediener. Der luftgekühlte Einzylinder-Viertaktmotor hat immerhin 13 PS.

Schalthebel liegt links neben dem Fahrer

Die Isetta hat einen Rückwärtsgang, der bei Kleinstwagen in den 1960er-Jahren noch nicht selbstverständlich war, und vier nicht synchronisierte Vorwärtsgänge, die zum Zurückschalten Zwischenkuppeln und Zwischengas verlangen. Auch beim Hochschalten sind kleine Schaltpausen und Zwischenkuppeln von Vorteil. Der Schalthebel liegt links neben dem Fahrer – die Schaltbefehle gelangen über ein Gestänge und einen Seilzug zum Getriebe. Das Schaltschema mit hinten rechts liegendem ersten Gang und viertem Gang vorn links ist gewöhnungsbedürftig.

Tank ist im Heck eingebaut

Charakteristisch bei der Isetta ist der Tank – er ist im Heck über der Hinterachse eingebaut und fasst einschließlich drei Liter Reserve 13 Liter Benzin. damit kommt der kleine Flitzer theoretisch für bis zu vierhundert Kilometer weit.

Helmut Schweiger baute das Fahrzeug in vielen Arbeitsstunden komplett auseinander und entrostete es, baute Ersatzteile ein und lackierte es in den Originalfarben. Dabei ging, so der Oldtimerfreund, „leider die Windschutzscheibe kaputt, aber im Nachlass meines Vaters war dann noch eine Ersatzscheibe zu finden“. Auch der Gepäckträger wurde originalgetreu aus Edelstahl nachgebaut. Der TÜV bestätigte seither die Einsatzfähigkeit ohne Mängel.

Mit Sondergenehmigung: Kennzeichen für den Altlandkreis Kaufbeuren

Mit einer Sondergenehmigung trägt das Fahrzeug immer noch das alte Kennzeichen für den Altlandkreis Kaufbeuren. Meist hört man schon von weitem, wenn der Besitzer mit seiner Ehefrau zu einem Ausflug startet und flott die kurvenreichen Strecken des Allgäus erkundet.

