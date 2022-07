92 Jugendliche machen ihren Abschluss an der Realschule Buchloe

Schulleiterin Lucia Wind freut sich über die erfolgreichen Abschlussprüfungen und „beachtlichen Leistungen“. Erstmals auch Informationstechnologie angeboten.

Gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrern feierten die Zehntklässler der Staatlichen Realschule Buchloe ihren erfolgreichen Abschluss. Schulleiterin Lucia Wind lobte den Durchhaltewillen und die Leistungen der Absolventen.

Sie dankte den Eltern für die gute sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Erziehungsarbeit während der vergangnen sechs Jahre - insbesondere in Pandemiezeiten. Das Kollegium lobte Wind für die geleistete Arbeit im Unterricht, welcher in der neunten Klasse oftmals online erfolgen musste.

Nur als Team hätten die besonderen Anforderungen gemeistert werden können, so Wind. Sie freute sich, dass die 92 Absolventen die Prüfungen erfolgreich absolviert und beachtliche Ergebnisse erzielt hätten.

Sehr gute Abschlussnoten an der Realschule Buchloe

Besonders hervor hob sie die Leistungen von Rosalie Freibott (10D) mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,25, Lukas Mayr (10A) mit 1,27, Tobias Hohmann (10A) sowie Mariell Taufenbach (10C) mit je 1,36. Mit Stolz könnten die Absolventen auf ihre Leistungen zurückblicken, mit Zuversicht in die Zukunft schauen und mit Elan die kommenden Herausforderungen anpacken.

Ein Novum in diesem Jahr war die freiwillige Abschlussprüfung im Fach Informationstechnologie, der sich Schüler aus der Klasse 10A nach intensiver Vorbereitung durch ihren IT-Lehrer Marcus Tomasini unterzogen. Alle meisterten diese Herausforderung mit Erfolg und erhielten Zertifikate.

Langjährige Lehrerin in Buchloe verabschiedet

Am Ende ihrer Rede verabschiedete Wind die langjährige Kollegin Elke Schmid in den wohlverdienten Ruhestand und würdigte ihr fachliches und pädagogisches Wirken in den Fächern Biologie und Sport sowie ihre Beiträge zum Schulleben, die das Bild der Realschule nach innen und außen mitgeprägt hätten.

Im Anschluss folgten die Abschlussrede der Schülersprecher, die Schülerehrung durch den Elternbeirat und die Ehrung der Schulbesten durch die Frank Hirschvogel Stiftung. Diese setzt sich für die Förderung der Jugend in Bildung und Beruf ein. Gemeinsam intonierten die Absolventen, Eltern und Lehrer „Ein Hoch auf uns“.

Die Übergabe der Zeugnisse an die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen übernahmen die Klassenleitungen und verbanden diesen symbolischen Abschluss der Realschulzeit mit einigen Worten an ihre Klassen.

Nach der offiziellen Entlassung bot sich die Gelegenheit, im Pausenhof letzte Gespräche mit den Mitschülern und Lehrern zu pflegen. Der Elternbeirat lud zu einem kleinen Stehempfang ein und schuf somit einen schönen Abschluss für die Feier.

