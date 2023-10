Unbekannte werfen Stein auf Lkw auf der A96 bei Buchloe

An der A96 bei Buchloe haben Unbekannte einen Stein von einer Brücke geworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

12.10.2023 | Stand: 13:05 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.44 Uhr haben Unbekannte einen Stein auf einen Lkw auf der A96 in Fahrtrichtung München geworfen. Nach Angaben der Polizei nahm die 34-jährige Lkw-Fahrerin nach der Brücke an der Ausfahrt Buchloe Ost einen Schlag an der rechten Fahrzeugseite wahr. Als sie nach oben zur Brücke schaute, sah sie drei dunkel gekleidete Personen, die in Richtung Süden flüchteten.

Polizei sucht Zeugen nach Vorfall an der A96 bei Buchloe

Offenbar hat jemand aus der Gruppe einen Stein auf die Autobahn geworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an dem Lkw. Die Fahrerin konnte die Unbekannten nicht näher beschreiben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ein. Die Polizei Buchloe nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08241/9690-0 entgegen.

