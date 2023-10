Schwerer Motorradunfall auf der A96 sorgt für Verkehrschaos in Landsberg

Auf der A96 ist es bei Landsberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Strecke in Fahrtrichtung München war bis zum Abend gesperrt.

05.10.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A96 hat am Donnerstag über mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Landsberg und Kaufering geführt. Laut Verkehrspolizei war ein Motorradfahrer gestürzt und hatte sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Die Autobahn wurde in Höhe Landsberg Nord bis in die frühen Abendstunden in Fahrtrichtung München komplett gesperrt.

Motorradfahrer bei Unfall auf der A96 bei Landsberg schwer verletzt

Nach ersten Informationen unserer Redaktion ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr kurz nach der Autobahnauffahrt Landsberg-Nord in Fahrtrichtung München. Der Motorradfahrer, ein 30-Jähriger aus Landsberg, kam wohl allein beteiligt zu Sturz und prallte gegen eine Leitplanke. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Augsburg geflogen.

Gegen 13 Uhr war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte beendet. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absperrung und leitete den Verkehr in Landsberg-West und Landsberg-Nord aus. Danach, so die Informationen unsere Zeitung, musste auf einen Gutachter gewartet werden, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten erstellen sollte.

Unfall bremst auch den Verkehr in Landsberg aus

Da es in Landsberg nur zwei Verbindungen über den Lech gibt – die A96 und die Staatsstraße über die Altstadt – suchten viele Verkehrsteilnehmer nach der Komplettsperrung den Weg über die Katharinenstraße, den Hauptplatz, die neue Bergstraße und die Münchener Straße Richtung Anschlussstelle Landsberg-Ost. Die Folge waren lange Staus, auch in den Zufahrtsstraßen wie Spöttinger Straße oder Von-Kühlmann-Straße. Etliche Personen kamen deswegen zu spät zur Arbeit oder zu einem Termin.

Andere Verkehrsteilnehmer versuchten Landsberg weiträumig zu umfahren, über die B17 Richtung Süden, bei Mundraching über den Lech und auf der Staatsstraße Landsberg-Weilheim zurück zur Autobahn. Andere wichen über die B17 Richtung Norden und nach Kaufering aus, was in der Marktgemeinde für viel Verkehr sorgte, zumal auch die alte B17 zwischen Landsberg und Kaufering derzeit wegen einer Baumaßnahme gesperrt ist.

Lesen Sie auch: Polizei Buchloe informiert über Enkeltricks und Schockanrufe