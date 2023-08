A96-Leitplanke wird für BMW M5 zur Rampe: 44 Meter "geflogen"

36-Jähriger wird schwer verletzt in Klinik geflogen

30.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit schweren Verletzungen ist am Samstagvormittag der Fahrer eines BMW M5 ins Krankenhaus geflogen worden, nachdem er auf der A96 zwischen Landsberg-West und Buchloe-Ost verunglückt war. Nach Angaben der Autobahnpolizei Fürstenfeldbruck war der 36-Jährige gegen 8.45 Uhr in Höhe Holzhausen bei Buchloe in Fahrtrichtung Lindau bei Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Ermittlungen verlor der Fahrer des hochmotorisierten BMW M5 auf regennasser Fahrbahn nach dem Wiedereinordnen vom linken auf den rechten Fahrstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der leichten Linkskurve beginnt am Fahrbahnrand eine Leitplanke – und genau diese wurde für den Mann zur Rampe. Der BMW legte eine „Flugstrecke“ von etwa 44 Metern zurück, bevor er auf der Grasnarbe der angrenzenden Wiese auftraf und sich mehrfach überschlug. Der schwer verletzte Fahrer wurde nach seiner Rettung aus dem Wrack mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verlegt. Nach der Einlieferung im Krankenhaus befand er sich laut Polizei außer Lebensgefahr. Am BMW M5 entstand Totalschaden in Höhe von rund 130.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke liegt bei etwa 1000 Euro.