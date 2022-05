Abschied und Neubeginn in der Pfarreiengemeinschaft Buchloe

Nachdem die konstituierenden Sitzungen stattgefunden haben, wurden die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet und die neuen in einem Gottesdienst begrüßt.

26.05.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die konstituierenden Sitzungen waren bereits Ende April über die Bühne gegangen – jetzt haben die neu gewählten Pfarrgemeinderäte der Pfarreiengemeinschaft Buchloe ihre Arbeit aufgenommen.

Einige waren zwölf Jahre in der Pfarrei aktiv

Pfarrer Dieter Zitzler bedankte sich in einem Einführungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche bei allen, die nicht mehr in den Pfarrgemeinderäten dabei sein werden für ihre engagierte Mitarbeit. Einige waren zwölf Jahre in dem Gremium aktiv.

Freude, Mut und Fantasie für die kommenden Aufgaben

Die neuen Mitglieder beglückwünschte er zu ihrer Wahl oder ihrer Berufung durch die gewählten Mitglieder. Für die die nächsten vier Jahre wünsche er sich mit allen eine gute Zusammenarbeit, Freude an der Mitarbeit und Mut sowie Fantasie für die kommenden Aufgaben.

Die neuen Pfarrgemeinderäte setzen sich wie folgt zusammen (in alphabetischer Reihenfolge):

Buchloe: Kathrin Dworschak, Monika Eder, Christine Forstner, Florian Forstner, Sabine Horn, Cornelia Huber, Christoph Marx, Maria Rampp, Leopold Rid, Lothar Rid, Jonas Ruhfaut, Helga Sesar, Gisela Stadler, Ludwig Städele (Schriftführer), Steffi Tröbensberger, Silke Vogel (Stellvertretende Vorsitzende), Susanne Zinth (Vorsitzende).

Honsolgen: Barbara Bronner-Thalmeier, Rita Frei (Schriftführerin), Marlene Holzheu (Vorsitzende), Maria Rogg (Stellvertretende Vorsitzende), Michael Weishaupt, Herbert Wörle.

Lesen Sie auch

Brandschutz in Hausen Führungswechsel: Feuerwehr Hausen wählt neuen Kommandanten

Lindenberg: Tobias Fischer, Dr. Helga Horbaschek, Renate Jugl (Vorsitzende), Julia Kratel, Heidrun Merbeler-Fischer (Stellvertretende Vorsitzende), Athanasius Würstle (Schriftführer).