Abschlussfeier an der Mittelschule Fuchstal: Ein gutes Ende für ein schwieriges Jahr

Die Rektorin der Mittelschule Fuchstal freut sich über die Ergebnisse. Gefeiert wird wegen Corona in mehreren Gruppen. Das sind die Jahrgangsbesten.

01.08.2021 | Stand: 12:07 Uhr

Ein schwieriges und besonderes Jahr liegt hinter den Absolventinnen und Absolventen der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule Fuchstal. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen den Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen, sagte Rektorin Eva-Maria Klein in ihrer Rede. An drei aufeinanderfolgenden Abenden wurden den Abgangsschülerinnen und -schülern ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Zufrieden mit den Ergebnissen gratulierte Klein allen zu den sehr erfreulichen Abschlussnoten. Nachdem bis jetzt die Eltern und auch die Schule viele Dinge entschieden hätten, müssten sie als junge Erwachsene nun vieles selbst entscheiden. „Auf euch warten viele Aufgaben da draußen. Meint ihr, ihr seid darauf vorbereitet?“ Es komme dabei nicht nur auf Wissen an, sondern auch auf soziale Kompetenzen, die die Schule hoffentlich auch vermittelt habe.

Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Fuchstal sollen die Zeit nutzen, um sich auszuprobieren

„Lasst es krachen“, war die Empfehlung des Schulverbandsvorsitzenden und Fuchstaler Bürgermeisters Erwin Karg. Die Absolventinnen und Absolventen sollten die Zeit nutzen, um sich auszuprobieren und den richtigen Weg zu finden. Sonst könnte einem die Ausbildung oder die neue schulische Einrichtung schnell keinen Spaß mehr machen. „Und ohne Spaß an der Sache wird das auf lange Sicht nichts“, sagte Karg. Die Klassensprecher der drei Klassen erinnerten sich in ihren Reden an die vielen gemeinsamen Momente mit ihren Klassenlehrkräften und bedauerten es dabei teilweise, dass es keine Abschlussfahrt gegeben habe.

Die unterschiedlichen Schülertypen im Homeschooling skizzierte Doris Riegelbauer, Klassenlehrerin der 10Mb, in ihrer Ansprache. Dieter Otto, Klassenlehrer der 10Ma, sprach vom wohl schwierigsten Jahr aller Zeiten und davon, wie wichtig Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler ist. Für die guten Gespräche mit der Klasse und den Eltern sowie das Zwischenmenschliche neben dem Unterricht bedankte sich Susanne Seidl, Klassenlehrerin der 9a.

Die Jahrgangsbesten erhalten finanzielle Förderungen der Frank Hirschvogel Stiftung

Aus den beiden zehnten Klassen haben alle 45 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen bestanden und damit den mittleren Schulabschluss erreicht. Die Quali-Prüfung haben aus der neunten Regelklasse elf von 16 Schülerinnen und Schülern bestanden.

Die Jahrgangsbesten der Mittelschule Fuchstal: 9. Klasse (von links): Klassenlehrerin Susanne Seidl, Katharina Geiger, Lukas Erhard, Nico Schwarzwalder und Stephanie Wolter (Frank-Hirschvogel-Stiftung). Bild: Thomas Metschl

Auch die beiden neunten M-Zweig-Klassen haben die Prüfungen mitgeschrieben. Bis auf eine Schülerin haben auch sie den qualifizierenden Mittelschulabschluss in der Tasche. Die Jahrgangsbesten erhielten außerdem von der Frank Hirschvogel Stiftung, vertreten durch die Stiftungsmanagerinnen Stephanie Weiser und Stephanie Wolter, finanzielle Förderungen.

Die Jahrgangsbesten: 9. Klasse – Qualifizierender Mittelschulabschluss: Katharina Geiger (2,1), Lukas Erhard (2,2), Nico Schwarzwalder (2,2). 10. Klasse – Mittlerer Schulabschluss: Fabian Hanusch (1,56), Laura Ullrich (1,56), Stephan Weinberger (1,56).



